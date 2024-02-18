ماسة عدنان تحافظ على لقب كأس فاطمة بنت منصور للقدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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حافظت الفارسة ماسة عدنان على لقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 100 كلم سيدات، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أمس، بمشاركة 63 فارسة من مختلف الإسطبلات وشهد منافسة قوية ومحتدمة لبلوغ منصات التتويج.

ونجحت الفارسة البطلة في نيل اللقب على صهوة «تشا شهم» العائد إلى إسطبلات «الوثبة» والذي كانت قد أحرزت به اللقب في الموسم الماضي لتكرر ذات السيناريو في إنجاز كبير، بعد أن تمكنت من المحافظة على الصدارة خلال المراحل الأربع، لتقطع السباق في زمن قدره 3:14.10 ساعات.

وحلت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة بعد أن كانت قريبة من اللقب، الفارسة شارينا الفلاسي على صهوة «سيرافينو» من إسطبلات المغاوير 3، وجاءت ثالثة الفارسة فاي محمد، على صهوة «تشيلسي دي لوك» من إسطبلات البوادي بزمن قدره 3:15:09 ساعات.

وتوجت الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى عقب اعتماد النتيجة رسمياً، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط احتفالات أطقم الإسطبلات الفائزة في السباق. من جانبه، قدم محمد الحضرمي التهنئة لإسطبلات الوثبة لنيلها لقب السباق، والفارسة ماسة عدنان على إنجاز الاحتفاظ باللقب، موضحاً أن التهنئة تشمل أصحاب المركزين الثاني والثالث وجميع الاسطبلات والفارسات على المشاركة والإلتزام بالضوابط، مشيراً إلى أن السباق تميز بالقوة والمنافسة التي عكست رغبة الجميع في بلوغ منصات التتويج، وأضاف: يكفي دليلاً على قوة السباق المنافسة القوية حتى خط النهاية وفارق الثانية الذي فصل بين المركزين الأول والثاني.

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