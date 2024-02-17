سيف المزروعي يهدي الإمارات سيف أمير قطر للقدرة

المصدر: متابعة – علي الظاهري

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حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة، بفوزهم بلقب سباق سيف أمير دولة قطر للقدرة والتحمل، لمسافة 119 كم، والذي أقيم اليوم في القرية الماراثونية في منطقة سيلين بقطر، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وحقق فرسان الإمارات المركزين الأول والثالث، عن طريق الفارس سيف أحمد المزروعي بطل السباق، على صهوة «بوليو سان اندرياس» لإسطبلات MRM، وفارسنا محمد سعيد البلوشي، الحائز على المركز الثالث والكأس البرونزية، على صهوة «كازماك مورنينغ ستار»، فيما احتل المركز الثاني الفارس القطري سلمان الهاجري، على صهوة «مورو بريلون».

وتضمن السباق 4 مراحل، بلغت مسافة المرحلة الأولى 39 كم، والثانية لمسافة 35 كم، والثالثة لمسافة 25 كم، والرابعة لمسافة 20 كم.

وحافظت الإمارات على اللقب للعام الثاني على التوالي، حيث نال فرساننا المركزين الأول والثاني في النسخة الماضية، عن طريق سعيد أحمد الشامسي على صهوة «توريغ دي فال دي آتر» لاسطبلات «M7»، والوصيف سعيد محمد المهيري على صهوة «سمسرة دي آيلاس» لإسطبلات «MRM».

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