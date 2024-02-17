سباق كأس رئيس الدولة يخطف الأنظار في مضمار أبوظبي الليلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يخطف سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 الأنظار في مضمار نادي أبوظبي للفروسية الليلة ضمن حفل سباقاته الثامن الذي يتألف من 7 أشواط قوية بمشاركة 106 خيول تتنافس على مجموع جوائز مالية بقيمة 5.640 مليون درهم في أمسية استثنائية تشهد أقوى التحديات، ويتوقع أن تحظى بإقبال جماهيري كبير.

ويقام السباق الأبرز والأغلى في الشوط السابع والأخير، بمشاركة 14 من نخبة خيول الفئة الأولى التي تسعى للفوز بالكأس الغالية منها «أجرد عذبة» لياس للسباقات بقيادة برناردو بينيرو، و«حميم» العائد إلى إسطبلات العجبان بقيادة باتريك كوسجراف، «فيرست كلاس» العائد إلى الان كيرشنر و«ميهالوف» بقيادة باتريك دوبس، «الأرقم» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاج أوشي، ومجموعة أخرى من الخيول التي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 4.5 ملايين درهم.

ويشهد الشوط السادس سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجوائز مالية بقيمة 380 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للتتويج باللقب «الفريق» لشادويل بقيادة باتريك كوسجراف، و«مانيتو» العائد إلى أم ايه سينديكيت بقيادة رويتسون فرنش، و«نبراس باشن» لسعيد حميد الطاير بقيادة باتريك دوبس، وعدد من الخيول القوية.

ضربة البداية

وتفتتح الأمسية الأكثر إثارة في مضمار أبوظبي عند الرابعة والنصف مساء اليوم، بتحدي الخيول المبتدئة من سباق «متحف المحطة» لمسافة 1600 متر في الشوط الأول بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني، تتواصل جولات سباق كاس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 70 ألف درهم، ويتواصل الحفل في ثالث الأشواط بتحدي الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي «قوائم» لمسافة الميل، والذي تبلغ جائزته 230 ألف درهم، ويشارك في الشوط 14 خيلاً، وينتقل الحفل إلى سباق «قلعة ضاية» لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع، بمشاركة 14 خيلاً وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

واحة ليوا

ويبرز سباق واحة ليوا لخيول «الفئة» الثانية لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بمشاركة حصة كاملة من الخيول التي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 380 ألف درهم، في واحد من الأشواط المتميزة القوية خلال الحفل والتي يترقبها عشاق الخيول.

جاهزية

من جانبه أكد علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، جاهزية النادي لاستضافة الأمسية بسباقاتها المتميزة، مشيراً إلى أن أهمية سباق كأس رئيس الدولة بشقيه للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة ضاعف من الاهتمام بالحفل باعتباره أحد أبرز التحديات التي ينتظرها عشاق الخيول، وتمنى علي الشيبة أن تخرج الأمسية بالمستوى اللائق من حيث الأداء والتنظيم، إضافة إلى الحضور الجماهيري.

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