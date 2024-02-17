سباق فاطمة بنت منصور للقدرة بالوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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ينطلق عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 100 كلم سيدات، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات التي تسعى عبر نخبة الفارسات لبلوغ منصات التتويج.

وأكد مسلم العامري مدير عام القرية، الجاهزية لاستضافة السباق، وقال إن الروح المعنوية عالية وسط إدارة ولجان قرية الإمارات العالمية للقدرة بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع الماضي، ذاكراً أنهم على ثقة بأن الفارسات سيقدمن مستويات جيدة في السباق من واقع نتائجهن المتميزة في جميع التحديات السابقة، وشدد العامري على أهمية الالتزام بالضوابط، وأضاف: نتوقع أن تكون هنالك منافسة قوية بين جميع الفارسات المشاركات تؤكد تطور رياضة الفروسية في الدولة، ليكون ذلك امتداداً لتميز السباقات التي شهدها الموسم الحالي.

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