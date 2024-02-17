خيول الإمارات تخوض تحدي «كأس الأمير» في قطر اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات تحدي مهرجان «سيف سمو الأمير»، الذي يختتم اليوم بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، إذ سيشهد الشوط الرئيس «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 3 خيول إماراتية، أبرزها «ريبلز رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«باشن آند غلوري» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«إصرار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «يتجه «ريبلز رومانس» إلى قطر في جاهزية جيدة وينطلق من بوابة خارجية بالرقم 10، لكنه جواد فاره القوام يجيد الركض المتواصل، وبالتالي لن تكون البوابة مشكلة كبيرة، ومن الرائع تحقيقه فوزاً لتعزيز الثقة في «كمبتون» في آخر مشاركة، ولو ركض بمستواه الأفضل فسيكون الأجدر بالفوز». وبدوره قال المدرب سعيد بن سرور: «يفضل «باشن آند غلوري» المنافسة على المضامير ذات الدوران إلى جهة اليمين، وبالتالي يفترض أن يكون المضمار ملائماً له، وهذه منافسة صعبة، لكن مسافة الميل ونصف هي مسافته الأفضل، ونتطلع لأداء قوي من الجواد».

آيريش ثرابريد

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من شوط «آيريش ثرابريد ماركتنغ كب» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، الذي يشهد مشاركة «ريل ورلد» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

قال المدرب سعيد بن سرور: «تحسن مستوى «ريل ورلد» ذهنياً وجسدياً منذ آخر مشاركة له في «قلعة الفهيدي» والعودة لمسافة ميل ستكون مناسبة، سيتعين علينا رؤية كيف سيتحسن، لكنني كنت سعيداً به في الإسطبل».

يخوض «ميستشيف ماجيك» لجودلفين غمار شوط «كأس دخان سبرينت» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: «حصل «ميستشيف ماجيك» على بوابة جيدة في القرعة بالبوابة الخامسة، وأشعر أن مضماراً به منعطف سوف يناسبه، نحن نعلم أنه يؤدي بشكل جيد على الأرضية، وتبدو فرصه قائمة على خلفية فوزه الأخير بسباق في فئة «القوائم»».

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