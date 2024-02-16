ثنائية للسورية شام الأسد في انطلاقة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت الفارسة السورية شام الأسد ثنائية قوية في انطلاقة منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، التي تتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، وتقام فعالياتها على ميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتشتمل البطولة على 16 منافسة، منها 7 منافسات من فئة الخمس نجوم، وتختتم بمنافسة كأس البطولة، وضمنها الجولة التأهيلية الرابعة الأخيرة التي تستضيفها الإمارات في إطار بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز.

جاءت منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة برعاية نادي الشارقة للفروسية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم على ميدان الصالة المغطاة تنافس فيها 95 فارساً وفارسة، ونجح 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وتقدمتهم على منصة التتويج الفارسة السورية شام الأسد على صهوة الجواد «أورتماك دو أبايي»، وأنهت معه الجولة في زمن بلغ 51.41 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانيل بوي»، يليه فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ محمد سعيد الغرير مع الجواد «إيكاروس».

وواصلت الفارسة السورية شام الأسد تألقها، وأكملت الثنائية بالفوز بصدارة المنافسة التأهيلية لجائزة بطولة النجمتين برعاية لونجين بمواصفات الجولة الواحدة على صهوة جوادها «شابيو تب إن» في زمن سريع بلغ 56.50 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس المغربي عبدالكبير ودّار مع الجواد «إسطنبول في إتش»، ونال جائزة المركز الثالث الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي بصحبة الجواد «هاي كواليتي».

تجميع النقاط

ونال الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانيل بوي» المركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر» في زمن بلغ 46.28 ثانية، وسيطر فرسان الإمارات على المراكز من الثاني وحتى الرابع، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «شيمبرلي 23»، ونال جائزة المركز الثالث فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ محمد حمد الكربي على صهوة الفرس «شانتال»

وبرعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أقيمت المنافسة التأهيلية الثانية لمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة، وتوج الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد مع الفرس «أتنسلي» بجائزة المركز الأول في 61.22 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الإيطالي لوكا كواتان مع الفرس «كاسيرانا»، وحازت جائزة المركز الثالث الفارسة السورية آية حمشو مع الجواد «دي إكس بي ليجند».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز