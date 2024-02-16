خيول الوثبة تتصدر السباق الثامن لمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تصدرت خيول الوثبة للسباقات السباق الثامن للمضمار العيناوي وحققت الثنائية في الأمسية والتي استهلها المهر (كاسر الوثبة) بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بفوزه بلقب زاخر برعاية مبادلة في الشوط الأول للخيول المبتدئة (توليد الإمارات) لمسافة 2000 متر، وركض المهر الفائز بسرعة في اللفة الأخيرة ليتجاوز منافسيه ويتصدر بفارق 5.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:21:76 دقيقة، وأكمل الجواد (زاجر الوثبة)، بإشراف جان كلود بيكو، وبقيادة تاج أوشيه الثنائية بفوزه بلقب الجيمي في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، برعاية - الأرشيف والمكتبة الوطنية - وتصدر الجواد الأشقر بفارق 2.5 طول وبزمن قدره 02:03:28 دقيقة.

تألق

وتألقت خيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان الهي، لتحقق ثنائية بالأمسية، بفوز الجواد (جاب العفريت) بقيادة قيس البوسعيدي، بلقب البصرة في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر برعاية أريج الإمارات - القسم الثاني، وشهد هذا الشوط منافسة قوية استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسم الجواد الرمادي الأمور لصالحه بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن 01:05:38 دقيقة، وأكمل الجواد (جاب حداد) تحت قيادة رويستون فرنش، الثنائية بتتويجه بلقب فلج هزاع في الشوط التاسع والأخير لمسافة 1000 متر، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بزمن 01:04:04 دقيقة، وبفارق 1.25 طول عن ملاحقه المباشر.

وكان مضمار العين أقام سباقه الثامن بالموسم، بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام السباقات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

وخطف الجواد (ايه اف مهزمي) لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، لقب الشوط الثاني برعاية مجلس أبوظبي الرياضي - القسم الأول - لمسافة 2000 متر تكافؤ، وشهد الشوط تنافساً محتدماً حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمه الجواد الفائز لصالحه بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، بزمن قدره 02:17:42 دقيقة.

وانتزع الجواد (انتيذرد) لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الهيلي في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر تكافؤ - برعاية مجلس أبوظبي - القسم الثاني - وجاء فوز الجواد الأشقر بفارق نصف طول عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 02:18:18 دقيقة.

وفاز المهر (كافال دي غزال) لحمد القائد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب القطارة في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة برعاية المسعود للسيارات - نيسان - وجاء فوز المهر الأسود بفارق 5 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن 01:35:80 دقيقة.

كأس الوثبة ستاليونز

وخطف الجواد (ايه اف افهم) لخالد خليفة النابودة، وإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، ونجح الجواد الرمادي بعد منافسة قوية في تصدر السباق بفارق أنف عن ملاحقه المباشر قاطعاً مسافة السباق في زمن 01:35:25 دقيقة، وهذا هو الفوز الثاني لخالد النابودة في الأمسية، والثالث للفارس أوشيه.

ظفر الجواد (ستيلفيو) لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داوود، وقيادة قيس البوسعيدي بلقب المسعودي في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، برعاية أريج الأميرات - القسم الأول - وقطع الجواد الرمادي مسافة السباق في 01:05:77 دقيقة ثلاثة أرباع الطول.

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