سباق فاطمة بنت منصور للقدرة لفئة السيدات ينطلق غدا في الوثبة

المصدر: وام

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تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة يوم غد السبت، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، ضمن فئة السيدات، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات بالدولة.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

كما يقام بعد غدٍ الأحد، بالوثبة أيضاً سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

ويتضمن سباق السيدات 4 مراحل، انطلاقاً من المرحلة الأولى بالألوان الزرقاء لمسافة 35 كلم، والثانية بالألوان الصفراء لمسافة 25 كلم، والثالثة بالألوان الحمراء لمسافة 20 كلم، والرابعة بالألوان البيضاء لمسافة 20 كلم أيضاً.

ويشهد السباق فترات راحة إجبارية عقب كل مرحلة مدتها 40 دقيقة للأولى والثانية و50 دقيقة للمرحلة الثالثة.

وأعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اكتمال جميع الترتيبات لاستضافة السباق وتحديد المسارات وبوابات الانطلاق، وأماكن تجمع الفرسان والخيول، وإجراءات الفحص البيطري.

وشهدت النسخة الماضية فوز الفارسة ماسة عدنان بلقب السباق على صهوة "شا شهم" لإسطبلات الوثبة، محققة 3:13:47 ساعة، وبمعدل سرعة قياسي بلغ 30.96 كلم/ساعة.

وأكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن التجهيزات الكبيرة في قرية الإمارات للقدرة تجعلها ملتقى مميزاً لجميع أفراد المجتمع، لمتابعة السباق والفعاليات الأخرى، بعد النجاح الكبير الذي حققته القرية في استضافة كأس رئيس الدولة للقدرة، ودخولها قائمة "موسوعة غينيس" للأرقام القياسية في إنجاز كبير من خلال أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل.

وأضافت: "فخورون بالنجاح الكبير لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية في رياضة الفروسية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت في الإعداد والتحضير لإقامة المنافسات باحترافية كبيرة تضاف إلى سجلها المشرف في التنظيم والاستضافة لكل الفعاليات التي شهدتها، إلى جانب فوز إسطبلات الوثبة بلقب بطولة الفرق ضمن سباق كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، بعد فوز فارسها عمر النيادي بلقب الفردي".

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