غدا.. انطلاق كأس رئيس الدولة للخيول العربية من أبو ظبي

المصدر: وام

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يحتضن نادي أبوظبي للفروسية غداً السبت أمسية كأس رئيس الدولة، والتي تتضمن 4 بطولات، وهي سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة (فئة1)، والتي تكتسب أهمية كبرى بعد توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بزيادة جوائزها لتصبح 4.5 مليون درهم.

كما تتضمن الأمسية منافسات الشق المهجن لكأس رئيس الدولة (قوائم)، وسباق واحة ليوا (فئة2)، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي(قوائم).

ويتطلع الجواد "حميم" المتوج في السباق التحضيري، للفوز بلقب الكأس الغالية في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر(فئة1)، وسط منافسة قوية من نخبة الخيول أبرزها "أجرد عذبة" ، و"الأرقم"، و"آر بي كينج ميكر"، و"آزادي ستار".

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر (قوائم)، مشاركة 16 خيلاً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة أبرزها "الفريق"، بجانب رفيق إسطبله "لا نقاش".

وتتنافس 16 خيلاً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق واحة ليوا (فئة2)، ويبرز منها "نمرود" و"جزيلة" و"هورس دي لاجارد" و "الوجل"، و "مقام ".

ويواجه الجواد "الشاهين" التحدي في الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (قوائم)، أمام عدد من أبرز الخيول منها "أيه أيه برنينج كريسنت"، و"الواري".

ويتطلع الجواد "ويندز أوف فورشن" إلى تحقيق لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر (هانديكاب)، في ظل منافسة متوقعة من "المهيب"، و"منار".

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً أبرزها "سينج أسونج الموري"، و"واجب"، و "مفرح الوثبة" و"غبراء".

ويقام سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (هانديكاب)، ويتصدر الترشيحات "أيه أف الهزيم" و"سقراط" و"آر بي بستيفا" و"العريق".

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