الأمسية الـ 11 لـ«كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، الأمسية الـ 11 لـ«كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، التي تتضمن 9 أشواط.

الشوط الأول

ستكون البداية بالشوط الأول «ديفيندر X-Dynamic» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، إذ سيشهد السباق منافسة قوية مع تواجد «أركان الوثبة» و«أسد الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، «إيه إن مذهل» لأحمد عبيد محمد النيادي.

الشوط الثاني

صراع مثير يشهده الشوط الثاني «ديفيندر 130» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي بجوائز 175 ألف درهم، إذ تسعى «بيتيفول لاف» لجودلفين إلى تحقيق انتصارها الأول هذا الموسم، عقب حلولها في المركز الثاني في آخر مشاركة لها، إلا أن الخطورة تأتي من المتألق «اذان» لـ«نادي جلف للسباق»، و«كبريت» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يطمح «نيار» لفابيهاف شاه إلى تحقيق الانتصار خلال مشاركته في الشوط الثالث «ديفيندر 130 Outbound» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، إلا أنه سيواجه «نيتشر ووتش» لجودلفين القادم من إنجلترا، و«ميزوتينتو» لـ«نقابة إنيتفورذاصن».

الشوط الرابع

يتصدر «أوليمبيك كاندل» لجودلفين ترشيحات الشوط الرابع «ديفيندر 110X» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مع تواجد «سايلنت ديفنس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «مكمانامان» لـ«جاري السوب وشركائه».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «ديفيندر 110 Country» لمسافة 2200 متر على المسار الرملي البالغ بجوائز 165 ألف درهم مواجهة مفتوحة بين «ليونز مين» لحمدان سلطان علي السبوسي، «بوسفورس» لحمد علي حمد الحمرور، «الضجة» لناصر عسكر.

الشوط السادس

تصل الأمسية إلى ذروتها في الشوط السادس «لورد غليرتز هانديكاب» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، إذ سيشارك فريق جودلفين بـ 5 خيول، يتقدمها «إمبريال إمبيرور»، في مواجهة «اوزو» لـ«ذا آذر كلوب» المتوج بلقب «لورد نورث هانديكاب».

الشوط السابع

منافسة قوية سيشهدها الشوط السابع «ديفيندر 110» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مع مشاركة «رأس الحد» لناصر محمد ناصر الحشار، «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أشقر عسير» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثامن

يسعى «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للعودة إلى سكة الانتصارات خلال مشاركته في الشوط الثامن «لاند روفر» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، لكنه سيواجه «آيلاند رول» لحمدان سلطان علي السبوسي، «أريغولر وارفار» لـ«فيكتورياس».

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «ديفيندر 90» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مع مشاركة «الميسان» لسلطان علي، «قريب» لناصر عسكر، «أرابيان تيل» لـ«عائلة شبرا».

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