9 أشواط مثيرة في ثامن سباقات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ينظم المضمار العيناوي مساء اليوم سباقه الثامن بالموسم ويتألف من 9 أشواط بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 535 ألف درهم.

وتستهل خيول الإنتاج المحلي المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق حفل الأمسية لتتسابق على لقب مبادلة لمسافة 2000 متر، ويبرز كل من (كاسر الوثبة) و(ايه اف مجهود) كمرشحين للصدارة والفوز باللقب في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر - هانديكاب - يسعى (مرقاب) للتتويج بلقب مجلس أبوظبي الرياضي (القسم الأول) غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء مثل (حكيم العز)، و(ايه اف المريب) وغيرهما.

وتستمر الإثارة بالشوط الثالث إذ يقام سباق (مجلس أبوظبي الرياضي -القسم الثاني-) لمسافة 2000 متر - هانديكاب - ، وفي الشوط الرابع على لقب (الأرشيف والمكتبة الوطنية،) لمسافة 1800 متر تظهر خيول قوية للفوز باللقب مثل (زاجر الوثبة) والفرس (وينكد) و(غيم تايم) وغيرها. تعود الخيول المبتدئة للظهور مرة أخرى بالشوط الخامس لتتسابق على لقب (المسعود للسيارات) لمسافة 1400 متر.

في الشوط السادس يقام سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، حيث يتطلع (ار بي سراب) للفوز ولكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل (الحبي) بقيادة ريتشارد مولن، و(ار بي كينغز باي) وغيرهما.

في الشوط السابع والذي ينطلق لمسافة 1000 متر - هانديكاب - يقام سباق (أريج الأميرات - القسم الأول)، ويعقبه الشوط الثامن للمسافة نفسها على لقب (أريج الأميرات - القسم الثاني).

تبلغ الإثارة قمتها في الشوط التاسع والختامي ، حيث يقام سباق (دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي) لمسافة 1000 متر، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً لوجود خيول قوية مثل (آر بي موني ميكر) و(ايه اف يبرهن).

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