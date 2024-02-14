اتحاد الإمارات للفروسية: إشادة "دولي الفروسية" بكأس رئيس الدولة ودوري لونجين وسام على صدورنا

المصدر: وام

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قال سعادة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إن إشادة الاتحاد الدولي للفروسية وتقديره لجهود دولة الإمارات في استضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم لقفز الحواجز من 8 إلى 11 فبراير الحالي، وسام على صدور كل المسؤولين عن اللعبة في الإمارات.

كما أثنى سعادته على حرص الاتحاد الدولي المستمر للتعاون البناء والإيجابي مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في المجالات كافة التي تعزز استدامة التطور في رياضة الفروسية بشكل عام، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد التطويرية للارتقاء بهذه الرياضة، وتوفير متطلبات تميزها وازدهارها كافة على كل الأصعدة.

وقال رئيس الاتحاد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام".. " دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحتضن وتستضيف الفعاليات الرياضية العالمية بتميز كبير حرصاً على ترسيخ مكانتها المميزة على الخريطة العالمية في الرياضات المختلفة ورياضة الفروسية بشكل خاص، لما تمثله من إرث وطني مستدام برؤية تستشرف المستقبل وتواكب التطلعات الوطنية".

وتوجه رئيس اتحاد الإمارات للفروسية بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على دعمه اللامحدود، واهتمامه بالفعاليات المختلفة للفروسية التي تقام على الصعيد المحلي، ورعاية السباقات التي تقام في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على تعزيز الاهتمام برياضات الفروسية باعتبارها إرثاً أصيلاً وعنصرا مهما من عناصر تكوين الهوية الوطنية.

وقال " فخورون بما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم واهتمام لرياضة الفروسية وسباقاتها المختلفة، حتى أصبحت واحدة من أهم وأبرز الرياضات في الإمارات مستندة في ذلك إلى تراث وتاريخ طويل وعريق في الاهتمام بالخيول، اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال".

وأشاد الريسي بالتجهيزات الكبيرة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي لاستضافة البطولتين، بفضل منشآته المتكاملة وبنيته التحتية المتطورة، وحرص إدارته التنفيذية على توفير أفضل المتطلبات لنجاح البطولتين.

كما أشاد بالترتيبات والجهود الكبيرة التي بذلت من فرق العمل والفنيين ضمن منظومة متكاملة في اتحاد الفروسية من خلال الإعداد والتجهيز، ووضع الترتيبات الدقيقة لتنظيم البطولتين بأعلى جودة، وتوفير كافة المتطلبات لنجاحهما.

ولفت إلى أن منتخب الإمارات لقفز الحواجز حقق الكثير من المكاسب في بطولتي رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، من خلال الاحتكاك والاستفادة من التجارب في بطولتي الفردي والفرق بمشاركة أفضل 10 منتخبات حول العالم، بما يمثل اختباراً حقيقياً لفرسان الإمارات في التجهيز المتدرج للأولمبياد آملاً في المنافسة على ميدالية تعزز تطور هذا المنتخب في ظل الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع.

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