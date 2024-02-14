فتح باب التصويت في فئة «اختيار الجمهور» ضمن جائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

المصدر: دبي - البيان

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تم فتح المجال للجمهور العالمي للتصويت في فئة «اختيار الجمهور»، وذلك ضمن النسخة السادسة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل 2024، عبر حفل سيستضيفه مضمار ميدان العالمي ضمن أمسية طيران الإمارات سوبر ساترداي السبت 2 مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف شرائح الجائزة التي تهدف لإبراز وتكريم الأطراف التي قدمت إسهامات متميزة في عالم سباقات الخيل من خيول وشخصيات ومؤسسات، سواء في دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي. وفي العام الماضي، تم تحديد الفائز في شريحة جائزة «اختيار الجمهور» حصرياً عبر تصويت الجمهور، وحصل على الجائزة جواد شادويل الفائز في عدد من سباقات الفئة الأولى «بعيد»، وضمت قائمة الفائزين خليطاً من النجوم أفراداً كانوا أو خيولاً ومن بينهم هولي دويل، ووينكس، وليدي ايلي.

والمرشحون الأربعة لفئة «اختيار الجمهور» لسنة 2024 هم:

يوتاكا تاكي: فارس أسطوري في موطنه باليابان وظل في صدارة هذه الرياضة قرابة 40 عاماً، وحقق حتى الآن أكثر من 5000 فوز متضمنة أربعة انتصارات في كأس اليابان، وأربعة في اريما كينين، وسبق له تحقيق الفوز في دبي بالفوز في دبي شيماء كلاسيك في سنة 2001 مع «ستاي غولد»، وفي السوق الحرة في سنة 2007 مع «ادماير مون». ادري دو فريز: ظل مشاركاً في السباقات الإماراتية منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، وما زال هذا الفارس الهولندي البالغ من العمر 54 عاماً يواصل عطاءه في الرياضة، ونجح في قيادة سالوت ذا سولجير للفوز بلقب تحدي آل مكتوم «فئة أولى» في مارس الماضي.

حمدان سلطان السبوسي: أحد أصغر الملاك المسجلين في دولة الإمارات، وحقق نجاحات كبيرة عبر جواده «الجيرز» الذي حل بالمركز الثاني في كأس دبي العالمي 2023، ويواظب على حضور السباقات في المضامير، وحماسه ومعرفته بالسباقات يجعلانه نموذجاً ملهماً للناشئين من عشاق السباقات.

فريدي تايليكي: متوج سابقاً ببطولة الفرسان المتمرنين في بريطانيا، وفي مسيرته فارساً حقق عدة انتصارات في دولة الإمارات علاوة على سباقين من الفئة الأولى في فرنسا، وانتهت سيرة تايليكي في السباقات بسبب تعرضه لإصابة، ويعمل متعهد تجارة خيول، ووكيل أعمال فرسان، وشخصية إعلامية.

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