9 ميداليات لمربط دبي في مهرجان كتارا الدولي

المصدر: الدوحة - البيان

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رفع مربط دبي رصيده إلى 9 ميداليات مع ختام مشاركته في مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية الذي اختتم مساء أول مس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بإحراز 4 ألقاب منها فضيتان وبرونزيتان في بطولة كتارا للخيل الجزيرية أو المصرية في ثالث مشاركة للمربط في البطولة.

وكان المربط قد حقق 5 ألقاب منها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان في بطولة كتارا الدولية لعروض الخيل العربية «تايتل شو» ضمن المهرجان نفسه وفي أولى محطات سلسلة بطولات جولة الجياد العربية.

واستطاعت خيول مربط دبي أن تنافس بقوة في إقصائيات شرسة شملت عشرات من أجود الخيول العالمية من السلالة الجزيرية أو المصرية، وتمكن الفحل «دي طروق» من انتزاع لقب فضي، كما تمكنت الفرس «دي عفاف» من انتزاع لقب فضي، وتمكنت المهرة الجديدة بعمر السنة «دي مؤنسة» في أول مشاركة لها، من نيل لقب برونزي، بينما أحرزت المهرة «دي عبير» لقباً برونزياً.

ثقة

وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي إن خيول المربط قد حققت إنجازاً جيداً في بطولة كتارا للخيل الجزيرية، عادّاً الحصول على فضيتين وبرونزيتين في منافسات هذه السلالة إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل المربط في مهرجان كتارا منذ انطلاقته، إضافة إلى الألقاب الخمسة التي تم انتزاعها في البطولة الدولية، وأضاف التوحيدي: «سجلنا حافل بالإنجازات التي تؤكد قوة مربطنا في البطولات الدولية، وإنتاجنا المحلي المتجدد يؤكد الثقة بمستقبل إنجازاتنا العالمية».

وأعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة المربط من نتائج مشاركته في مهرجان كتارا بشقيه الدولي للخيل تايتل شو والخيل الجزيرية أو المصرية، وقال المرزوقي: «من الجدير بالملاحظة الغياب اللافت للمرابط الدولية هذا العام، خلافاً للدورات السابقة، وقد نجم عن هذا الغياب انحسار التنافس بين مربط دبي والمرابط القطرية المعروفة، ومع ذلك نعد المهرجان ناجحاً والحصيلة جيدة».

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