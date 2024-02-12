نورة السويدي تشيد بإنجازات المرأة الإماراتية في رياضة الفروسية

المصدر: وام

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أكدت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الفروسية من أهم أسباب تطورها وازدهارها محلياً وعالمياً.

وقالت إن المرأة الإماراتية بمتابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تتبوأ مكانتها الرفيعة في المجتمع، وتملك كل مقومات إبراز قدراتها في جميع المجالات، ووصولها إلى المناصب القيادية، والمراكز الأولى في المجالات الرياضية المختلفة.

وأشادت سعادة نورة السويدي بإنجازات المرأة الإماراتية في رياضة الفروسية من خلال تواجدها في دائرة المنافسة على المراكز الأولى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 25 أمس في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، من خلال مثابرتها في المنافسة على المركز الأول، ووصولها إلى المركزين الثاني والثالث عبر الفارستين علياء عبيد الشامسي وليلى عبدالعزيز، بما يعكس الشغف والقدرة العالية للمشاركة في هذا السباق لمسافة 160 كلم.

وقالت: "نشكر القائمين على أمر السباق في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق على هذا التنظيم المشرف لمسابقة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً في يوبيلها الفضي، ونتقدم بالتهنئة إلى الفائزين في المنافسة ولمسؤولي القرية على دخولها (موسوعة جينيس) للأرقام القياسية في إنجاز كبير من خلال أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل".

وأشارت سعادة نورة السويدي إلى حرص الاتحاد النسائي العام واتحاد الإمارات لرياضة المرأة على دعم جميع البرامج والاستراتيجيات التي تسهم في الارتقاء بالمرأة الإماراتية، ومساعدتها على تطوير تطلعاتها وصقل خبراتها وتعزيز مهاراتها، للوصول إلى مستوى التنافسية المناسب لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

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