منصور بن زايد يشهد جانباً من سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ووام

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، جانباً من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 25، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في منطقة الوثبة.

وانطلق السباق في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة 159 فارساً وفارسة من النخبة من مختلف الإسطبلات في الدولة، إضافة إلى مشاركة عدد من الفرسان يمثلون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدداً من الدول العربية بجانب الفرسان من المقيمين في الدولة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد تفقد مرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة، واطلع على التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية التي جرى إعدادها لاستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في اليوبيل الفضي للكأس الغالية.

السباق

وأهدى عمر محمد النيادي «إسطبلات الوثبة» اللقب التاسع عندما أحرز المركز الأول على صهوة الفرس «رو شي مون» بإشراف علي خلفان الجهوري بعد أداء قوي، حيث تصدر النيادي المرحلة الأولى من السباق، وتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية، لكنه عاد إلى الصدارة في الثالثة والتي حافظ عليها حتى انتزاع اللقب، بزمن إجمالي قدره 5:52:11 ساعات.

وجاءت الفارسة علياء عبيد الشامسي على صهوة «ايوس رويال فايبر»، من إسطبلات «ايه بي اتش» في المركز الثاني بزمن قدره 5:53:08 ساعات، وحلت ثالثاً بفارق ضئيل، ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «رو باتاغونيا» من إسطبلات الوثبة وقطعت مسافة السباق في زمن قدره 5:53:45 ساعات.

وقام بتتويج الفائزين الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ونورة السويدي الأمين العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة.

ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي المشرف العام على القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وعبر مسلم العامري عن سعادته بنجاح السباق، وأداء الفرسان والفارسات في جميع المراحل، وقال: حضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كان له دور كبير ومؤثر في تميز السباق وشكل حافزاً للجميع، كما أن النجاح بدأ بتوجيهات ودعم ورعاية سموه، ليتضاعف بحضور سموه ومتابعته.

وثمن مسلم العامري جهود إدارة القرية وأعضاء اللجنة المنظمة، وقال: نهنئ ونشكر شركاء النجاح من الملاك والمدربين وكل فارس وفارسة تواجد في السباق، كما أن كل من شارك في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة يعتبر فائزاً.

وعبر الفارس عمر النيادي عن سعادته بالإنجاز الكبير، وأكد أن السباق، شهد منافسة قوية، وقال: التزمت بخطة المدرب الذي طلب مني عدم الضغط على الفرس، وساعدتني قوة الخيل على التفوق في جميع المراحل والمحافظة على الصدارة وحققت المركز الأول بجهد جماعي.

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