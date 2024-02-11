حمد التميمي يحصد برونزية القدرة في العلا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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أحرز فارسنا حمد حميد التميمي على صهوة «شومان تي» لاسطبلات F3، الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل التي أقيمت في قرية الفرسان بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية لمسافة 120 كلم وبمشاركة 200 فارس وفارسة يمثلون 50 دولة.

نظم السباق الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية، وتوج باللقب الفارس القطري سعيد يحيى النعيمي على صهوة «غيلين فانتازيا» واحتل المركز الثاني الفارس السعودي فارس أبو راس على صهوة «جير اشير».

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