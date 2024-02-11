الألماني ويل بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز «5 نجوم»   

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج الفارس الألماني ديفيد ويل، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة؛ لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة خمس نجوم، في نسختها الـ13، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق مساء أول من أمس، في ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وشهد منافسة الكأس وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، وانجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو لجنة اتحاد الفروسية، مدير البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية كأس البطولة.

جاءت منافسة كأس البطولة من الفئة الرفيعة، بمواصفات الجولتين، وبرعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها «160» سم، وتنافس في جولتها الأولى 38 فارساً، نالوا حق المشاركة في المنافسة التأهيلية، وصعد إلى الجولة الثانية 10 فرسان، والدخول إليها أبرز النتائج في الجولة الأولى، والأفضل نتيجة يشارك في آخر الجولة الثانية، وأسفرت عن إكمال ثلاثة فرسان الجولة من دون خطأ، وتوّجوا بكؤوس المراكز الأولى، وتصدرهم الفارس الألماني ديفيد ويل؛ المشارك رقم «6» مع الجواد «زنيدريم» «10 سنوات»، وأنهى الجولة الثانية في زمن بلغ 44.68 ثانية.

وفي منافسة السرعة من فئة خمس نجوم على جائزة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من جولة واحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، تنافس 57 فارساً وفارسة، وأنهى الجولة من دون خطأ 12 فارساً ضمن الزمن المسموح «83 ثانية»، وأفضل زمن سجله الفارس الفرنسي أوليفيير بيريو بالجواد «بريسيل دو كارنفال» وبلغ 63.67 ثانية، ونال به جائزة المركز الأول.

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