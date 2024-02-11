«جريت تروث» لجودلفين نجم «دبي تروفي» في «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في عاشر أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد»، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية، كان أبرزها فوز «جريت تروث» بلقب الشوط الرئيس «دبي تروفي»

الشوط الأول

اقتنص «أنليشد» لـ «إسطبلات الريف» لقب الشوط الأول «بي آند أو ماريناز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 140 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 1:44.92 دقيقة، وبفارق 19 طولاً عن «مجدي» لـ «ياس للسباقات»، بقيادة الفارس جون موبيان وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل. وجاء في المركز الثالث «مثابر» لـ «الخيالة السلطانية العمانية»، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

ظفر «كوندور باسا» لـ «نادي جلف للسباق»، بلقب الشوط الثاني «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:36.12 دقيقة، وبفارق طول عن «داهس» لناصر عسكر، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري. وحل ثالثاً «ألغيرنون» لناصر عسكر أيضاً، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

حقق «فالكون أوف آرابيا» لـ «فريق فالكون ريسينج»، لقب الشوط الثالث «وي ون» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:23.77 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «أوتو بان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وجاء في المركز الثالث «كينج أوف لاك» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

خطف «مونتباتن» لمحمد علي، لقب الشوط الرابع «دبي التجارية» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:35.85 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «ويلد تايجر» لجودلفين، بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور. وحل ثالثاً «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الخامس

ظفر «نيفرشو ويكنيس» لفترياني هاي، بلقب الشوط الخامس «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» لمسافة 2000 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2:04.57 دقيقة، وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «جو سولجر جو» لـ «فيكتورياس»، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وجاء في المركز الثالث «سند ليبيا» لـ «إتش وبي»، بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

توج «جريت تروث» لجودلفين، بلقب الشوط السادس «دبي تروفي» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 350 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:09.44 دقيقة، وبفارق رأس عن «فروست آت داون» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام نايت. وجاء في المركز الثالث «ستارلوست» لفترياني هاي، بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط السابع

اقتنص «رولينغ دايناستي» لجودلفين، لقب الشوط السابع «فايزاراباد هانديكاب» لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:27.65 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «النافر» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «سكوتش أنتيم» لـ «الربع للسباقات»، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثامن

حقق «مشاكل» لسالم راشد بن غدير، لقب الشوط الثامن «دي بي ورلد لوجستيكس - دول مجلس التعاون الخليجي» لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1:12.10 دقيقة، وبفارق رقبة عن «مستر كافو» لسلطان علي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث «العربد» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط التاسع

ظفر «إنترساسي» لـ «كيه إتش كيه للسباقات»، بلقب الشوط التاسع «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس كالوم شيفرد وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 2:02.23 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «آي أون ذا برايز» لـ «إتش إتش كيه للسباقات»، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا. وحل ثالثاً «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

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