محمد الشحي: بطولتا هذا الموسم الأقوى في تاريخ المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان

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تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص الشكر والتقدير للشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، على حضورها وتشريفها السباق. وأضاف أن نسخة هذا الموسم لـ«جبل علي للسرعة » و«جبل علي للميل» كانت الأقوى على مر تاريخ المضمار الأصفر، نظراً لمشاركة نخبة قوية من الخيول المحلية و العالمية التي شاركت في «كرنفال سباقات دبي» بـ«ميدان» العالمي، وهذا أكبر دليل على التكامل بين مضامير الدولة .

نجاح

واعتبر أن النسخة الثانية لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» كانت ناجحة ، نظراً للمنافسة القوية في الجولات الثلاث للبطولة، خاصة «جبل علي للسرعة »، التي شهدت مشاركات غير مسبوقة ، مؤكداً أن الفضل لنجاح هذه السلسلة والتألق المستمر لسباقات المضمار الأصفر، يعود إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته ودعمه لنا.

وكشف عن ملامح السباق الختامي، الذي سيقام يوم الـ 16 من شهر مارس، وسيصادف شهر رمضان المبارك، قائلاً: إن اللجنة المنظمة وبتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ارتأت أن تخوض تجربة إقامة السباق في الشهر الفضيل ، عقب نجاح تجربة أمسية «كأس دبي العالمي» العام الماضي .

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