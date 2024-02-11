«سوينغ فوت» بطلاً بلا منازع في «جبل علي للميل»

المصدر: دبي– خالد المهيري، وياسر قاسم

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شهدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، السباق التاسع لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «يوم الموضة»، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقامت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج أبطال الشوط الرئيس «جبل علي للميل»، الذي حققه النجم المتميز «سوينغ فوت» لـ«الربع للسباقات»، كما حسم «كولور أب» لقب النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» بتحقيقه بطولة «جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة»، ليجمع بذلك بين لقبي الجولة الثانية «القرهود للسرعة» التي أقيمت في مضمار «ميدان» العالمي في شهر ديسمبر الماضي، والجولة الثالثة، مهدياً مالكه سيد حشيش لقب السلسلة للعام الثاني على التوالي عقب إنجاز العام الماضي الذي حققه «رود بلوك».

الشوط الأول

حقق «رمز مسقط» لـ«مربط مسقط للخيول العربية الأصيلة» لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة ولمسافة 1400 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 1:33.89 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «إيه إف رامي» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس باتريك هارنيت وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

ظفر «حب الوطن» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الثاني «الشعفار للاستثمار ستيكس» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:12.81 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «إروبتيف» لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

خطف «ماي هونور» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الثالث «كأس طيران الإمارات» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:39.10 دقيقة وبفارق أنف عن «بسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

حسم «كولور أب» لسيد حشيش لقب النسخة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، إذ توج بلقب الشوط الرابع «جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة» لمسافة 1000 متر «قوائم» برعاية «إيه آر إم القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 58.70 ثانية وبفارق أنف عن «الشبلي» لناصر عسكر بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

واصل «سوينغ فوت» لـ«الربع للسباقات» تألقه المثير بإقتناصه لقب الشوط الخامس الرئيس «جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «اسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:36.67 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

حقق «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً 1:38.57 دقيقة وبفارق أنف عن «إيه إل إنتراوفيرتيدو» لـ«نادي جلف للسباق» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط السابع

ظفر «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع «سكون التكافل ستيكس» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:59.12 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع طول عن «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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