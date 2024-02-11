كريسفورد: خياراتنا مفتوحة مع «سوينغ فوت»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المدرب إد كريسفورد أن الخيارات مفتوحة أمام «سوينغ فوت»، الذي توج بلقب «جبل علي للميل»، من ضمنها المشاركة في شوط «آل مكتوم كلاسيك» أو «رأس الخور» خلال أمسية «سوبر ساترداي» الشهر المقبل، أما الخيار الثاني هو التوجه مباشرة إلى شوط «جودلفين للميل» خلال أمسية «كأس دبي العالمي».

وأضاف أن «سوينغ فوت» يسير في ذات المسار الذي سار فيه النجم المعتزل ووصيف كأس دبي العالمي العام الماضي «الجيرز»، الذي حقق لقب السباق العام 2022، فكلاهما ينتميان إلى نسل الفحل الأسطوري «شمردل»، وتدريبات البطل في المضمار العالمي دائماً تذكرنا بـ«الجيرز»، وسيكون له مستقبل كبير في السباقات الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز