سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة غداً بمشاركة 200 فارس وفارسة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ينطلق غداً كرنفال سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، في نسخته الـ25 بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ويشارك في السباق الذي يقام لمسافة 160 كلم، أكثر من 200 فارس وفارسة يتنافسون على حصد اللقب.

وكشفت إدارة قرية الوثبة في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل الحدث، وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني للدولة، وسط حضور كبير تقدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وتم خلال المؤتمر الكشف عن الإصدار الأول من سلسلة الفارس بعنوان «الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فارس الوثبة، ومجدد الخيول العربية»، إهداءً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد أحمد ناصر الريسي أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل إرثاً وطنياً ورياضياً لرياضة الفروسية. وقال: بلوغ السباق لليوبيل الفضي يحمل الكثير من الدلالات، وحجم الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية في إطار المضي قدماً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأشار إلى أن الدعم الكبير أسهم في تربع الإمارات على قمة العالم برياضة الفروسية ونشرها محلياً وعالمياً وتمكين أبناء الوطن فيها ما جعلهم يحققون أفضل النتائج في المحافل العالمية.

وأكد عارف العواني أن الفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل هدفاً لكل الفرسان والفارسات ويعد مصدر فخر وشرفاً يسعى إليه الجميع لما يحمله من اسم غالٍ.

وأضاف: بلوغ السباق للنسخة 25 تأكيد على نجاحاته وتأثيره الإيجابي في تطوير رياضة الفروسية، ونعتبره مناسبة سعيدة نهنئ عليها مجتمع الفروسية.

وأكد محمد الحضرمي جاهزية قرية الإمارات العالمية للقدرة لاحتضان السباق، والذي يعتبر الأبرز والأهم على مستوى سباقات القدرة عالمياً، مشيراً إلى أن السباق يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف الإسطبلات، وقال: عدد المشاركين يتجاوز 200 فارس وفارسة، نتمنى لهم التوفيق ونأمل أن يخرج السباق وكافة الفعاليات المصاحبة بما يليق بالاسم الذي يحمله.

من ناحية أخرى قدم الدكتور خورخي لوسيه، عقب المؤتمر، محاضرة عن العناية بالخيول أعقبها الإعلان عن توقيع النسخة الأولى من وثيقة سياسة الاعتناء بالخيول، والتي بموجبها تحرص قرية الوثبة على ضمان حصول الخيول على العناية والرعاية في جميع الفعاليات التي تقام بها.

وتسلمت القرية شهادة غينيس للأرقام القياسية لعقد أكبر محاضرة من حيث عدد الحضور عن العناية بالخيول في العالم.

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