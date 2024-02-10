فرسان الإمارات يخوضون تحدي كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة اليوم

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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يشارك فرسان الإمارات في النسخة الخامسة لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، التي تنطلق صباح اليوم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة نحو 200 فارس وفارسة يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويتطلع فرسان الإمارات إلى كسب التحدي في السباق الرئيسي للبطولة لمسافة 120 كلم.

وتضم قائمة فرسان الإمارات المشاركين في الحدث، الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي من إسطبلات المنايا، فيما يشارك من إسطبلات F3 كل من سعيد أحمد الحربي، عبدالله غانم المري، عبدالله علي العامري، زايد محمد عتيق المهيري، حمد حميد التميمي وميثاء محمد القبيسي.

سجل حافل

ويملك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث احتكرت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في نسخة 2020 بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بطل النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل على صهوة الفرس «عطوفة دي لاب».

كما توّج الفارس سالم حمد ملهوف، بلقب النسخة الأولى من سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل في 2019 على صهوة الجواد «بلاك ريدج أنديغو»، بينما تألقت إسطبلات العين للقدرة في 2022 بعد حصد المركزين الأول والثاني في النسخة الثالثة من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل.

وتعد كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل من أبرز سباقات القدرة في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من عشاق الفروسية باعتبارها فرصة مثالية للمنافسة والاستمتاع بأروع العروض والفعاليات المصاحبة واكتشاف العلاقة الفريدة التي جمعت الإنسان والخيل منذ آلاف السنين ضمن تحديات شيّقة ضد التضاريس وعامل الزمن.

وأقيمت أمس في قرية البطولة بمحافظة العلا إجراءات الفحص البيطري وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين.

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