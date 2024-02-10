«سوينغ فوت» لمواصلة المجد في «جبل علي للميل» بالمضمار الأصفر

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق التاسع لمضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم «يوم الموضة»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة، أبرزها «جبل علي للميل»، و«جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة «إيه إف رامي» لخالد خليفة النابودة، الذي يواجه التحدي مع وجود «شجاع مسقط» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، و«جنان» لـ«ياس للسباقات».

الشوط الثاني

يتصدر «حب الوطن» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» ترشيحات الشوط الثاني «الشعفار للاستثمار ستيكس» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 125 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة كبيرة من قبل «إيرابتف» لناصر عسكر، و«ذيبان» لحمدان بن حرمش.

الشوط الثالث

يسعى «باسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي لمواصلة التألق خلال مشاركته في الشوط الثالث «كأس طيران الإمارات» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، ولكن الصعوبة تأتي من «ميليتاري أوبشن» لـ«فيكتورياس»، و«شوف دبي» لأحمد غليطة المهيري، و«وفيت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

تبدأ الإثارة من بوابة الشوط الرابع «جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» برعاية «أ.ر.م القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ يطمح بطل الجولة الثانية «كولور أب» لسيد حشيش إلى حسم لقب النسخة الثانية من السلسلة، وسط منافسة قوية مع وجود «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات» بطل «تحضيري جبل علي للسرعة»، و«بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا، الذي حل ثانياً في سباق «بلو بوينت سبرنت» بمضمار «ميدان» العالمي.

الشوط الخامس

تبلغ الأمسية ذروتها في الشوط الخامس «جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إذ يتطلع «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» بطل «تحضيري جبل علي للميل» إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المضمار الأصفر، إلا أنه من الصعب التكهن بالنتيجة مع وجود «هوم برو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«لا سدود» لـ«شادويل»، و«إن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

ستكون القوة حاضرة في الشوط السادس «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، يتقدمها «إل إنتروفرتيدو» لـ«نادي جلف للسباقات»، و«وقت» لناصر عسكر، و«ميادين» لـ«شادويل».

الشوط السابع

يختتم السباق بالشوط السابع «سكون تكافل ستيكس» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة «فايولنت جاستيس» لفايبهاف شاه، و«مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان علي السبوسي.

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