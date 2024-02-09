قرية الوثبة تكشف تفاصيل سباق كأس رئيس الدولة للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تكشف إدارة قرية الإمارات العالمية للقدرة، عن تفاصيل النسخة 25 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة عبر مؤتمر صحافي مساء اليوم بالوثبة.

والذي يقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحضور مسلم العامري مدير عام القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد كبير من ضيوف الدولة.

وتنظم القرية نسخة استثنائية بمناسبة اليوبيل الفضي للسباق الذي تحول إلى كرنفال رياضي ضخم تستمر فعالياته حتى يوم 18 الجاري عبر مؤتمرات وبرامج وأنشطة مختلفة، وستكون ضربة البداية عبر المؤتمر الصحافي عند الخامسة مساء اليوم.

والذي يتم عبره الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالسباق، فيما تجرى غداً من الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة من مختلف الإسطبلات، ويعقب ذلك ندوة عن تاريخ كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة حتى السادسة مساءً، على أن ينطلق السباق عند السادسة والنصف صباحاً لمسافة 160 كلم، يصاحبه عدد من البرامج الترفيهية الشيقة والجاذبة داخل القرية.

ويشهد الكرنفال الرياضي، عدداً من المؤتمرات والندوات التثقيفية خلال الأيام المقبلة منها ندوة حول الطب الرياضي للخيول عند التاسعة من صباح الاثنين، ومؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية صباح يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن الفعاليات المهمة المصاحبة للسباق، ندوة حول نظام التوقيت والذكاء الاصطناعي صباح الخميس المقبل، وغيرها من الفعاليات والسباقات المتنوعة.

تأكيد

من جانبه أكد مسلم العامري أن إدارة قرية الوثبة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أكملت كل الترتيبات لاستضافة السباق وتنظيمه بما يليق به، ذاكراً أن السباق يحمل اسماً كبيراً وغالياً على قلوب الجميع ما يجعله محط اهتمام وأنظار الجميع، ويزيد من دافع كل المشاركين في الفوز بلقب الكأس الغالية وبلوغ منصات التتويج.

وتمنى مسلم العامري التوفيق لجميع المشاركين، وأن يقدم الفرسان والفارسات مستوى يتناسب مع اسم السباق ويؤكد تطور رياضة الفروسية في الدولة، وأضاف: الفائز لن يكون صاحب اللقب أو من يحرز المراكز الأولى، كل من يشارك في سباق بهذه القيمة الكبيرة يعتبر فائزاً، لأنه حدث مهم ومختلف ويكفي الجميع فيه نيل شرف المشاركة.

بداية قوية

وانطلقت أمس فعاليات منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتستمر حتى بعد غدٍ، ويتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، ومنافسات دولية للفرسان من فئتي (الجونيورز) والأشبال.

وحقق الفارس البرتغالي دوارت سيبرا، على صهوة الجواد «اتش اتش اس واشنطون» الفوز في أولى منافسات الحدث الرئيس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم، منافسة الشراع الترحيبية.

وسيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز على المراكز الأولى في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة الدولية من فئة النجمتين؛ بمواصفات المرحلتين وتنافس فيها 63 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 24 فارساً، وبفارق التوقيت تصدرهم الفارس محمد شافي الرميثي؛ وحاز جائزة المركز الثاني فارسنا الشاب حميد عبدالله المهيري.

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