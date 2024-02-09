عاشر أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، عاشر أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد»، التي تتضمن 9 أشواط قوية.

وعبر اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن تقديره البالغ للدعم الكبير الذي تقدمه الشركة للرياضة في دبي، وبالأخص سباقات الخيل والغولف.

وأكد امتنانه للدعم المستمر الذي توفره «دي بي ورلد» طيلة الموسم، معرباً عن أمله في أن تكون أمسية الجمعة قوية ومثيرة، إذ يتوقع أن تسفر عن مؤشرات مهمة لأمسية كأس دبي العالمي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «بي آند أو ماريناز» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 140 ألف درهم، مشاركة «مثابر» لـ «الخيالة السلطانية العمانية» الذي سيدخل في منافسة قوية مع «أنليشد» لـ «إسطبلات الريف» و«ايه اس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

الشوط الثاني

يواجه «إزعاج» لمحمد أحمد علي السبوسي التحدي خلال مشاركته في الشوط الثاني «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مع تواجد «كوندور باسا» لـ «نادي جلف للسباق» و«ألغيرنون» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يأمل «أوتو بان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في تحقيق أول انتصاراته في الدولة خلال مشاركته الأولى التي ستكون في الشوط الثالث «وي ون» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم. كما سيشهد الشوط مشاركة «ديستراكتيف» لستيوارت ميزون، و«وير ذا وايا» لذياب غانم راشد المزروعي.

الشوط الرابع

سيكون الصراع قوياً على لقب الشوط الرابع «دبي التجارية» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مع تواجد «مستوى» لـ «ذا هارولديون»، «مونتباتن» لمحمد علي، «سايلنت ديفنس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

يسعى «نيفرشو ويكنيس» لفترياني هاي إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في «ميدان» خلال مشاركته في الشوط الخامس «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، إلا أن المواجهة ستكون مثيرة مع تواجد «لارش» لناصر عسكر، و«ألدوس هيكسلي» لشيخة عبدالله الخاطر.

الشوط السادس

تصل الأمسية إلى ذروتها في الشوط السادس «دبي تروفي» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 350 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة «ستارلوست» لفترياني هاي الذي حقق المركز الثاني في آخر مشاركة له في المضمار العالمي، بالإضافة إلى «جريت تروث» لجودلفين، «بومباي بازار» لحسين العباس لوتاه، «شندغة» لأحمد غليطة المهيري.

الشوط السابع

صراع مفتوح سيشهده الشوط السابع «فايزاراباد هانديكاب» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مع تواجد «سكوتش أنتيم» لـ «رباح للسباقات»، «ويبينار» لعبد الرحمن صلاح الراشد، «النافر» لجودلفين.

الشوط الثامن

منافسة قوية سيشدها الشوط الثامن «دي بي ورلد لوجستيكس - دول مجلس التعاون الخليجي» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، خصوصاً بين «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مستر كافو» لسلطان علي، «بوردر إيدج» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية مع الشوط التاسع «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة «الميسان» لسلطان علي، «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إنترساسي» لـ «كيه اتش كيه للسباقات».

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