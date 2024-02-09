«غنتوت» و«ذئاب دبي» في كأس البولو الذهبية

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دبي – فائز بجبوج

يدشن فريقا غنتوت وذئاب دبي كافو في الرابعة عصر اليوم مشوارهما في انطلاق النسخة الـ 15 من بطولة كأس دبي الذهبية 2024 .

ومن المقرر أن تقام يوم غد مباراتان الأولى في الثانية من بعد الظهر وتجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق مهرة ومجموعة أياكس للاستثمار وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الحبتور وبنجاش .

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو التهنئة لأسرة البولو بمناسبة انطلاقة الكأس الذهبية موجهاً الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على دعم رياضة البولو.

كما وجه إلى الهيئة العامة للرياضة وإلى مجلس دبي الرياضي وإلى الفرق المشاركة والشركات الراعية للحدث.

وقال الحبتور: إن البطولة أصبحت تحتل مكانة مهمة في أجندة البولو العالمية بسبب تصنيفها واللاعبين المشاركين فيها والنجاحات التي حققتها طوال الـ 15 سنة الماضية.

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