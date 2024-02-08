برعاية منصور بن زايد..أستراليا تستضيف أولى فعاليات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، استضافت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على مدى يومي أمس وأمس الأول الجولة الأولى من سلسلة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من خلال البطولة الاسترالية الدولية للخيل العربية 2024 .

وأعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عدد من البطولات في مختلف قارات العالم.

وأقيمت المحطة الأسترالية الأولى بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، بمشاركة 103 خيول تعود لـ 64 مالكاً، وشهدت تنافساً قويا من مختلف المرابط بهدف تحقيق ألقاب البطولات.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة بطولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

ومن ناحيته تقدم سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية بمناسبة تدشين فعاليات هذه الكأس المهمة، مثمنا دور سموه الكبير في دعم مسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها.

وقال الحربي إن سلسلة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، تتضمن عدة مسابقات لجمال الخيل في دول مختلفة، وأنها تقام بالتعاون مع جهات الإختصاص التي تشرف على الخيل العربية في تلك الدول، موضحاً أن المشاركة مفتوحة لكل الخيول العربية المسجلة في سجل أنساب المنظمة العالمية للجواد العربي "الواهو".

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