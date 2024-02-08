أحمد الريسي: كأس رئيس الدولة تعزز المكانة المميزة لرياضة الفروسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والقدرة والخيول العربية، المقررة الشهر الحالي، تعزز وترسخ المكانة المتميزة لرياضة الفروسية، بما تحمله هذه الفعاليات من قيمة كبرى، وإرث وطني مستدام، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بالفروسية في مختلف مجالاتها، وتطويرها، وتمكين أبطال وبطلات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية.

ويقام شوط «الجائزة الكبرى» لمنافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، اليوم، في منتجع الفرسان الرياضي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الأحد المقبل، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، يوم 17 فبراير الحالي.

وتوجه رئيس اتحاد الفروسية بخالص الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه واهتمامه بالفعاليات المختلفة للفروسية، التي تقام على الصعيد المحلي، وفي جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على تعزيز الاهتمام برياضات الفروسية، التي تمثل إرثاً أصيلاً لها.

فخر

وقال: فخورون بما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم واهتمام لرياضة الفروسية وسباقاتها المختلفة، حتى أصبحت واحدة من أهم وأبرز الرياضات في الإمارات، مستندة في ذلك إلى تراث وتاريخ طويل في الاهتمام بالخيول، اقتداءٍ بنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات، وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

وأوضح الريسي أن فعاليات رياضات الفروسية، التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات، تشهد مشاركة عالمية من نخبة الأبطال، لما لها من قوة كبيرة، بفضل مستوياتها العالمية، وتأثيرها الملموس في الارتقاء بقدرات المشاركين، وإثراء المنافسات بالتحديات التي تشهدها، والاهتمام العالمي بمتابعتها.

وأثنى على التجهيزات الكبيرة لتنظيم بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والقدرة والخيول العربية، وتوفير جميع المتطلبات لنجاحها وتميزها، بما يتماشى مع المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في احتضان الفعاليات الرياضية، متمنياً التوفيق لأبناء وبنات الإمارات في المنافسة على المراكز الأولى، ولمنتخب قفز الحواجز المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بتحقيق نتائج مميزة في منافسات الفردي ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، غداً الجمعة، والفرق بكأس «لونجين» للأمم، الأحد المقبل.

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