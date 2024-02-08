نجمة جودلفين «موج» تعتزل عالم السباقات

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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أعلن فريق جودلفين عن اعتزال «موج» التي توجت العام الماضي بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي»، وستنضم إلى مجموعة أفراس الإنتاج لدى جودلفين. وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «موج» مهرة مميزة للغاية، وأظهرت تألقها طوال مسيرتها في السباقات، لقد كان يوماً رائعاً عندما فازت بسباق 1000 جينيز، وكنت سعيداً بشكل خاص لأنها هي التي منحتني فوزي رقم 500 بسباقات الفئات في كينلاند. وأضاف: أثبتت نفسها أمام خيرة الخيول في جميع أنحاء العالم، سيفتقدها الجميع في إسطبلات جودلفين، ولكننا نتطلع إلى المرحلة التالية من حياتها كفرس إنتاج.

وحققت «موج» في مسيرتها العالمية 6 انتصارات من أصل 11 مشاركة كانت أبرزها على الإطلاق الفوز بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي» في مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، وتحقيق لقبي «جميرا كلاسيك للمهرات» و«جميرا غينيز للمهرات» على مضمار «ميدان» العالمي، بالإضافة إلى لقب «كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» في الولايات المتحدة الأمريكية.

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