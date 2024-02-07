مربط دبي يتألق في بطولة كتارا الدولية

المصدر: متابعة - البيان

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تألق مربط دبي للخيول العربية في بطولة كتارا الدولية لعروض الخيل العربية «تايتل شو» في نسختها الثالثة، واستطاع المربط أن ينتزع لقباً ذهبياً و4 ألقاب فضية ولقباً برونزياً.

ونالت «دي نفايس» اللقب الذهبي، ونالت «دي بركان» الفضية الأولى، ونال مربط دبي فضية ثانية في بطولة المهرات مع المهرة المتميزة «دي نجلاء»، ثم نال فضية ثالثة في بطولة الأفراس مع بطلة العالم الفرس «دي شيهانة»، وأحرز مربط دبي لقب الوصافة الرابع بفضية «دي سراج» كما نال البرونزية مع المهر الواعد «دي شخر».

أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي أن بطولة مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية محطة هامة من المحطات الدولية التي يحرص المربط على المنافسة على ألقابها، وأن حصيلة المشاركة كانت جيدة رغم أن النتائج كانت أقل من توقعاتنا.

وأكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن بطولة مهرجان كتارا اتسمت بكثير من الصعوبة، مشيداً بقوة حضور الإنتاج العالمي لمربط دبي من الخيول المتميزة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من اكتساح المنصة الذهبية.

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