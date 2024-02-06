أمير قطر يلتقي ولي عهد عجمان على هامش مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية

المصدر: الدوحة - وام

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التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس، في الدوحة، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك على هامش فعاليات مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية، المقام في الدوحة.

ونقل سمو ولي عهد عجمان إلى أمير دولة قطر، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة قطر دوام التقدم والرخاء، فيما حمل أمير دولة قطر، سمو ولي عهد عجمان، أطيب تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والازدهار.

كما تطرق اللقاء، إلى سباقات جمال الخيول العربية وسبل التنسيق بين الجانبين حول أهمية دعم وتعزيز تلك السباقات محلياً ودولياً، لما لها من أهمية خاصة في توثيق الموروث الخليجي بما يحمله من معانٍ كثيرة لتاريخ وإرث الآباء والأجداد. حضر اللقاء، الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري بدولة قطر.

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