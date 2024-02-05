«دبي لسباق الخيل» و«دبي للفروسية» يبحثان سبل التعاون مع «البيان»

المصدر: دبي - البيان -تصوير - دينيس ملاري

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استقبل سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان في مقر الصحيفة، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات المرتبطة بسباقات الخيل والفروسية في دبي، بحضور أحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية، وطه أحمد طه مدير التحرير في نادي دبي لسباق الخيل والزميلين خالد المهيري وعلي الظاهري.

مكانة كبيرة

ورحب سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان، بزيارة الوفد، مؤكداً أن سباقات الخيل والفروسية تحظى باهتمام خاص لدى صحيفة البيان ورقياً ورقمياً، نظراً لمكانتها الكبيرة محلياً والسمعة العالمية التي وصلت إليها في الدولة سواء عبر تنظيمها أقوى السباقات وأبرزها أمسية كأس دبي العالمي التي تستقطب سنوياً أقوى الخيول العالمية، والإنجازات التي تحققها خيول الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي حولت دبي إلى مركز عالمي للسباقات.

وأشاد سعود محمد الدربي بالدور الكبير والمميز الذي يقوم به نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إذ بات كأس دبي العالمي وأمسيات كرنفال سباقات دبي، بالإضافة إلى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، من العلامات المميزة والمضيئة في عالم السباقات والفروسية محلياً وعالمياً، متمنياً أن تكون هذه الزيارة اللبنة الأولى للتعاون والشراكة بين الجانبين لخدمة هذا القطاع المهم.

نشر الرياضة

أشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالدور الذي تقوم به صحيفة البيان في قطاع سباقات الخيل والفروسية، من خلال التغطيات المميزة سواء ورقياً أو رقمياً، وإبراز أهم الفعاليات المحلية والعالمية التي ينظمها الناديان، ما ساهم في نشر هذه الرياضة وأنشطتها لدى مختلف قطاعات المجتمع.

وأضاف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية التواصل مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية، لتعزيز سبل التعاون والشراكة، خدمة لهذا القطاع المهم، الذي يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبفضل هذا الدعم اللامحدود الذي أوصل سباقات الخيل والفروسية إلى العالمية وباتت محل إشادة الجميع.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، استعداد الناديين لتسخير كافة الإمكانيات بهدف الارتقاء بالعلاقة المميزة التي تجمع الجانبين، مقدماً خالص الشكر والتقدير لسعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان، على مواصلتهم التعاون ما عزز من حضور سباقات دبي في المجال الإعلامي.

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