«وارين بوينت» يسطع بقوة في «دبي ميلينيوم ستيكس»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في تاسع أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي رباعية «سوبر هاتريك»، كان أبرزها تحقيق «وارين بوينت» لقب الشوط الرئيس «دبي ميلينيوم ستيكس».

الشوط الأول

خطف «جيم تايم» لـ «إسطبلات الريف» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندور بايفا وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 1:50.72 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «نجيب» لـ «ياس للسباقات»، بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل. وجاء في المركز الثالث «ناجح» لـ «إسطبلات الريف»، بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار.

الشوط الثاني

حقق «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2:00.50 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن «تاكتيكال باوند» لـ «فيكتورياس»، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً «غنص آند جلوري» لفترياني هاي، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

اقتنصت «سندريلا دريم» لجودلفين لقب الشوط الثالث «جميرا فيليز كلاسيك»، المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:23.27 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «بيتيفول لاف» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاءت في المركز الثالث «فروست آت داون» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام نايت.

الشوط الرابع

ظفر «ميادين» لـ «شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:27.52 دقيقة، وبفارق رأس عن «مابلي وود» لسيد حشيش، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب أسامة رفاعي. وحل ثالثاً «روك ذا برزة» ليوسف علي يوسف الخاجه آل علي، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب أسامة رفاعي.

الشوط الخامس

اقتنص «ميسشيف ماجيك» لجودلفين لقب الشوط الخامس «دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر «قوائم»، المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:08.96 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وجاء في المركز الثالث «باتوان» لماتيو كافارو، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب نيكولاس كولوري.

الشوط السادس

توج «وارين بوينت» لجودلفين بلقب الشوط السادس «دبي ميلينيوم ستيكس»، لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:01.19 دقيقة، وبفارق رأس عن «سيان» لـ «بارات للسباقات»، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جيمي اوسبورن. وحل ثالثاً «سولد ستون» لـ «بارات للسباقات» أيضاً، بقيادة الفارسة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن.

الشوط السابع

حقق «ماي دباوي» لناصر عسكر لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ناصر عسكر، مسجلاً زمناً قدره 1:24.82 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير. وجاء في المركز الثالث «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثامن

خطف «ليجند أوف تايم» لجودلفين، لقب الشوط الثامن «جميرا جينيز» لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.11 دقيقة، وبفارق طولين عن «ذان» لـ «نادي جلف للسباق»، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً «شامروك جليتر» لـ «فريق فالور الدولي»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافرد.

الشوط التاسع

حقق «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي لقب الشوط التاسع لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدربة لوسي بوتي، مسجلاً زمناً قدره 1:50.34 دقيقة، وبفارق طولين عن «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث «ونيس» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

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