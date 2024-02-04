شارلي آبلبي: «دبي مدينة الذهب» الهدف القادم لـ «وارين بوينت»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المدرب شارلي آبلبي بالرباعية التي حققتها خيول جودلفين خلال الأمسية، كاشفاً بأن «وارين بوينت» الذي توج بلقب «دبي ميلينيوم ستيكس» قد يشارك في شوط «بطولة دبي مدينة الذهب» خلال أمسية «سوبر ساترداي» الشهر المقبل.

وقال: الوتيرة كانت ممتازة بالنسبة له وتبلور السباق بشكل مثالي، الفارس مايكل أحسن قيادته حيث اتخذ خطوة جريئة ولحسن الحظ نجح في شق طريقه عبر الثغرات، ولم يكن من المؤكد وصوله إلى الصدارة، لكنه امتلك الزخم وعبر خط النهاية بقوة.

وأضاف: كان «نيو لندن» هو الجواد الذي اختاره وليام بيوك، وشعرنا أنه كان الحصان المناسب أيضاً، إنه الأبرز ضمن المجموعة وعلى الرغم من أنه لم تسنح لي الفرصة للتحدث مع وليام بعد، إلا أنني متأكد من أنه سيقول يجب علينا الارتقاء إلى مسافة أطول.

تحد جديد

كما تحدث شارلي آبلبي عن الخطة المقبلة لـ «ميسشيف ماجيك» بطل «دبي سبرينت»، مؤكداً بأن الوجهة المقبلة ستكون شوط «كأس دخان للسرعة» الذي سيقام ضمن أمسية مهرجان «سيف سمو الأمير» بدولة قطر الشقيقة الشهر الحالي.

وعن «ليجند أوف تايم» بطل «جميرا جينيز»، قال شارلي آبلبي: الوجهة القادمة ستكون «ديربي جميرا»، بفضل السجل الرائع الذي يمتلكه هنا، يمكنك إشراكه بسباق تحضيري للديربي، ولكن بنظري فإنه يمتلك الكفاءة اللازمة للمنافسة في السباقات الأمريكية، يمكن لسباق مثل «ساراتوغا ديربي» أن يكون الهدف الرئيسي بالنسبة له، ولكننا سنبدأ بسباق «ديربي جميرا» أولاً ثم نخطط للمستقبل.

وكشف شارلي آبلبي عن الوجهة القادمة لـ «سندريلا دريم» نجمة «جميرا فيليز كلاسيك» التي ستكون سباق «جميرا 1000 جينيز» خلال أمسية «سوبر ساترداي» الشهر المقبل.

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