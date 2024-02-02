حميد المهيري يفتتح الانتصارات في بطولة الشارقة الدولية (24) لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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انطلقت فعاليات منافسات بطولة الشارقة الدولية (24) لقفز الحواجز من فئة النجمتين، صباح اليوم الجمعة، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ضمن بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز، خلال ثلاثة أسابيع، أولها بطولة الشارقة كأس الأمم من فئة الأربع نجوم، واختتمت فعالياتها يوم الأحد الماضي، لتبدأ اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الثاني، وتختتم الأحد المقبل، متضمنة الحدث الرئيس من فئة النجمتين، ونهائي خيول القفز الصغيرة، وجولة تأهيلية لفرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي أولى منافسات البطولة من فئة النجمتين على بالميدان الخارجي، وبمواصفات الجولة الواحدة، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، تنافس 34 فارساً وفارسة، ونجح منهم 24 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وخطف الفوز بجائزة المركز الأول فارسنا الشاب حميد عبد الله المهيري على صهوة جواد إسطبلات الشراع «دبي»، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ 52.26 ثانية، وجاء الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي والجواد «فلاش غوردون 30» في المركز الثاني، بعد أن أنهى الجولة في زمن بلغ 56.13 ثانية، والفارسة السورية أيضاً آية حمشو توجت بجائزة المركز الثالث، بصحبة جوادها «دي اكس بي ليغيند»، وأنهت معه الجولة في زمن منافس على المركز الثاني وبلغ 56.53 ثانية، وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط حمد سالم المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وفازت الفارسة علياء عدنان المهيري، والجواد «دويكارا» بأول ألقاب البطولة، تأهيلي فئة الأشبال من دول المجموعة السابعة، وجرت على ميدان الصالة المغطاة برعاية سنشرو، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة، وعبر المرحلتين دون خطأ 7 فرسان، وتقدمتهم الفارسة علياء المهيري، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.05 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشبل أيضاً صالح مفرج الكربي والفرس «سوبر تروبر»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.41 ثانية، وحازت المركز الثالث الفارسة الكندية سيتاريه، والفرس «أليسي»، وبلغ زمنها في المرحلة الثانية 29.46 ثانية. وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط دانيال نورمان، مدير عام فندق سينترو الشارقة.

سيطرة إماراتية

وأحكم فرسان الإمارات من فئة (الجونيورز) قبضتهم على المراكز الثلاثة الأولى، في تأهيلي الفرسان من فئة (الجونيورز)، بدول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ميدان الصالة المغطاة، وبرعاية قناة الشارقة الرياضية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 31 فارساً وفارسة، وأنهى المرحلتين 11 فارساً دون خطأ، في مقدمتهم (عيال الكربي)، وتقدمهم في الصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي والجواد «ديمفيس»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.01 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني علي مفرج الكربي والفرس «ساغا دو لاروغ» والزمن 30.00 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس مبخوت عويضة الكربي والفرس «بوغبا»، وأكمل معها المرحلة الثانية في زمن بلغ 31.36 ثانية، وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط حمد سالم المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة،

وتشهد البطولة السبت 8 أشواط، وتقام على أرض الصالة المغطاة والميدان الخارجي بالنادي، وستنطلق منافسات البطولة بالشوط الثامن شوط مستشفى الشارقة للخيول لفئة النجمتين بحواجز 115 سم، وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ومن ثم الشوط التاسع شوط إسطبلات الشراع لفئة الخيول صغيرة السن– الجولة الثانية لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للخيول صغرة السن 6 سنوات بحواجز 125 سم، ويتبعه الشوط العاشر شوط إسطبلات الشراع لفئة الخيول صغيرة السن– الجولة الثانية لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للخيول صغرة السن 7 سنوات بحواجز 130 سم.

وتتواصل المنافسات خلال الفترة المسائية بالشوط الحادي عشر شوط اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لفئة الفرسان الأشبال الشوط النهائي المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة بحواجز 110 سم، وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ويتبعه الشوط الثاني عشر شوط مصرف الشارقة الإسلامي فئة الفرسان الشباب بحواجز 130 سم، وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ومن ثم الشوط الثالث عشر شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الشوط النهائي المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة فئة الناشئين، بحواجز 120 سم، وبجوائز مالية قدرها 2500 يورو، ويتبعه الشوط الرابع عشر شوط شركة ماجستيك فئة النجمتين لفئة النجمتين، بحواجز 135 سم، وبجوائز مالية قدرها 5000 يورو، وتختتم المنافسات بالشوط الخامس عشر شوط مجلس الشارقة الرياضي المؤهل لشوط الجائزة الكبرى– الجولة الثانية المؤهلة- لفئة النجمتين بحواجز 140 سم، وبجوائز مالية قدرها 10000 يورو.

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