خيول جودلفين تخوض التحدي في البحرين اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم سباق «كأس الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة» لمسافة 2000 متر «قوائم»، ويقام على مضمار سباق نادي راشد للفروسية، وسباق الخيل بمملكة البحرين .

ويطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، إذ سيدفع الإسطبل الأزرق الملكي بكل من بطل كأس «الملك حمد بن عيسى آل خليفة» العام الماضي «باشن آند غلوري»، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«لوكال ديناستي»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «باشن آند غلوري» يفضل المنافسة بالمضامير ذات الدوران لجهة اليمين، ولهذا السبب أحضرناه إلى البحرين مرتين من قبل، وحقق فوزاً رائعاً بسباق «قوائم» بالمضمارنفسه الموسم الماضي.

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