صراع مثير في تاسع أمسيات «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، تاسع أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، التي تتضمن 9 أشواط قوية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، إذ سيكون الصراع مفتوحاً على مصراعيه بين «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة، «الديناري» لـ «الرحماني للسباقات»، «ناجح» لـ «إسطبلات الريف»، «نجيب» لـ «ياس للسباقات».

الشوط الثاني

يتصدر «غنص آند جلوري» لفترياني هاي ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة صعبة من قبل «طوكيو تاور» لناصر عسكر الذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار العالمي الشهر الماضي، و «تاكتيكال باوند» لـ «فيكتورياس»، بالإضافة إلى «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

تبدأ الإثارة في الشوط الثالث «جميرا فيليز كلاسيك» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ سيدفع فريق جودلفين بكل من «سندريلا دريم» و«بيتيفول لاف» اللتين ستواجهان «جيولوجيست» لـ «إيكليبس ثروبريد بارتينرز» التي حلت خامساً في «تحضيري - جميرا جينيز» الشهر الماضي.

الشوط الرابع

ستكون المنافسة مفتوحة في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مع تواجد «ميادين» لـ «شادويل»، «ميلرز هاوس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «وان فيجن» لحمد علي حمد الحمرور، «شيف أوف نيفي» لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط الخامس

يسعى «والبانك» لـ «آمو للسباق» لمواصلة تألقه في المضمار العالمي عبر بوابة الشوط الخامس «دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر «قوائم» المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة شرسة من «ميسشيف ماجيك» لجودلفين، «توبير بيل» لعلي الشعفار وعبدالله الشعفار، «ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

تبلغ الأمسية ذروتها في الشوط السادس «دبي ميلينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إذ يطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب عبر «وارين بوينت» الذي توج العام الماضي بلقب «كأس الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة» بمملكة البحرين الشقيقة وبعدها حل ثانياً في «كأس سمو الأمير» بدولة قطر الشقيقة، و«نيو لندن» الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات «ميدان».

كما يبز في هذا الشوط اسم «تريفونانس» لـ «مزرعة مويجلر»، و«سولد ستون» لـ «بارات للسباقات».

الشوط السابع

يأمل «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور إلى تحقيق الإنتصار في المضمار العالمي خلال مشاركته في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي يشهد أيضاً مشاركة «ديزرت سفاري» و«أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «آيونيان» لتوفيق سعيد علي.

الشوط الثامن

صراع ثلاثي يشعل الشوط الثامن «جميرا جينيز» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مع تواجد بطل «تحضيري - جميرا جينيز» «ليجند أوف تايم» لجودلفين، والوصيف «شامروك جليتر» لـ «فريق فالور الدولي»، وصاحب المركز الثالث «اذان» لـ «نادي جلف للسباق».

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ سيشهد الشوط مشاركة «فيرست سايت» و«ريتيرن تو دبي» و«بيج ميتينج» لجودلفين، «كينج أوف تايم» لـ «رباح للسباقات»، «فرانز كافكا» لحمدان سلطان علي السبوسي.

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