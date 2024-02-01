برعاية منصور بن زايد.. قرية الإمارات العالمية للقدرة تعلن عن تفاصيل برنامج “اليوبيل الفضي” لسباق كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم في نسخته الـ 25، يوم 11 فبراير الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأعلنت القرية اكتمال استعداداتها لاستضافة الحدث من خلال البرنامج الذي تم إعداده، والذي يتضمن مؤتمر صحفي يعقد يوم 9 فبراير بالقرية، للإعلان عن تفاصيل الأنشطة والفعاليات والندوات المصاحبة التي سيتحدث فيها خبراء ومختصون، وأنشطة ترفيهيه، والتي تمتد حتى 18 فبراير، والتي تشكل كرنفالاً واحتفالية باليوبيل الفضي للسباق الغالي.

وفي نفس يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالسباق، سيعقد مؤتمر العناية بالخيول، ويقام حفل عشاء لضيوف السباق، وتجرى إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق ووزن الفرسان والفارسات يوم 10 فبراير، ويعقبها ندوة عامة في القرية عن تاريخ سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويقام السباق في اليوم التالي، وينطلق في السادسة والنصف صباحاً.

ويتضمن البرنامج عقد ندوة حول الطب الرياضي للخيول يوم 12 فبراير، كما تقام احتفالية بالضيوف مساءً، وتتواصل الفعاليات بعقد مؤتمر التحكيم الرياضي يوم 13 فبراير، ورحلة سفاري للضيوف مساءً، ويعقد يوم 14 فبراير مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، وتنظيم رحلة بحرية للضيوف للتعرف على معالم أبوظبي الحضارية والتاريخية، وفي يوم 15 فبراير تعقد ندوة حول نظام التوقيت والذكاء الاصطناعي الذي أطلقته القرية، وحصل على براءة اختراع، واعتماد من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.

وتتواصل الأنشطة والفعاليات يوم 16 فبراير بإقامة ندوة عامة في القرية عقب إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات لمسافة 100 كلم الذي يقام 17 فبراير، وزيارة الضيوف مهرجان زايد التراثي.

وتجرى يوم 17 فبراير عمليات الفحص البيطري ووزن الفرسان والفارسات لسباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وحضور الضيوف سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، وفي اليوم التالي يختتم الكرنفال الكبير بإقامة سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة.

من جانبه، ثمن مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لكل الفعاليات والأنشطة التي تنظمها وتستضيفها القرية في كل موسم.

وقال “ الاستعدادات اكتملت لانطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي ستحتفل القرية بتنظيم واستضافة نسختها الـ 25 ”اليوبيل الفضي"، من خلال برنامج متعدد الأنشطة والفعاليات والندوات التي ستناقش الأمور الخاصة بالخيول في الدولة والعالم، وفي التحكيم الرياضي، وغيرها.

وأضاف " السباق غال على قلوب الجميع ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وحرصنا أن يكون البرنامج هذا العام شاملا ومتكاملا من خلال أنشطة وفعاليات تفيد الفرسان والفارسات والعاملين في قطاع الفروسية بما سيقدمه الخبراء في معلومات وتفاصيل تجارب ناجحة.

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