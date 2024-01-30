أبطال اليابان وإيرلندا وأمريكا يتقدمون المرشحين للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 30 مارس  

المصدر: دبي - البيان

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كشف نادي دبي لسباق الخيل، عن قائمة الخيول المرشحة للمشاركة في مختلف سباقات الدورة 28 لأمسية كأس دبي العالمي 2024، والتي يستضيفها مضمار ميدان العالمي في 30 مارس المقبل، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل، بتقدمهم أبطال اليابان وإيرلندا وأمريكا، وتضم القائمة 1423 ترشيحاً لـ 868 خيلاً تتدرب في 19 دولة، ما يظهر الطبيعة العالمية، والقدرة الاستقطابية للحدث، الذي وضع دبي في خارطة صناعة سباقات الخيل العالمية، وجعلها محط أنظار واهتمام الملاك والمدربين والفرسان من كافة أرجاء العالم.

وتصدر قائمة المرشحين لأمسية كأس دبي العالمي، «أوشبا تيسورو»، بطل كأس دبي العالمي 2023، والذي تصدر قائمة أخرى من ستة أبطال يسعون إلى الدفاع عن ألقابهم في الحفل، ما يعد مؤشراً على قوة الحدث، واستدامة الأداء، والأثر الإيجابي لتجربة المشاركة في دبي، لدى أرباب الخيول، بفضل جودة المرافق، وارتفاع مستوى الخدمات والخبرات التنظيمية.

ويتنافس أكثر من بطل على اللقب في عدد من سباقات الدورة، حيث يتصارع بطلا الكأس وداربي الإمارات في الكأس، وبطلان سابقان لدبي غولدن شاهين، بينما يتطلع «دانيه» لتحقيق الثنائية في «القوز سبرنت»، ويسعى «لورد نورث» لتسجيل رباعية تاريخية غير مسبوقة في «دبي تيرف».

سجل متميز

وأكدت اليابان عزمها الحفاظ على سجلها المتميز في أمسية كأس دبي العالمي في السنوات الأخيرة، من خلال تسجيلها 200 مشاركة، تضم عدداً من الأبطال البارزين، وتعد من بين الأقوى عددياً في تاريخ المشاركات اليابانية في الأمسية، فعلاوة على بطل كأس دبي العالمي «أوشبا تيسورو»، تضم الكتيبة اليابانية «ديرما سوتاجاكي» بطل داربي الإمارات 2023، والذي تم ترشيحه لكأس دبي العالمي (الفئة الأولى)، البالغة جائزته 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات، وربما يلتقي في مواجهة ثأرية مع «وايت اباريو» بطل «بريدرز كب كلاسيك» (الفئة الأولى)، وهو أحد 150 ترشيحاً من الولايات المتحدة، وإلى جانبه «ناشونال تريشر»، بطل بريكنيس ستيكس (الفئة الأولى).

أسماء كلاسيكية

وتشير قائمة المرشحين إلى أن نسخة هذا العام من سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (الفئة الأولى)، البالغة جائزته 6 ملايين دولار، تبدو أكثر قوة، وتضم القائمة المهرة اليابانية «لبرتي آيلاند»، الفائزة في اثنتين من جولات التاج الثلاثي الياباني، كما تم تسجيل كل من «اوغستا رودان» بطل «ايريش داربي»، و«ايريش شامبيون ستيكس» بإشراف المدرب ايدان اوبراين، إضافة إلى الياباني «شهريار» الفائز بالسباق في نسخة عام 2022، والذي شغل المركز الخامس في نسخة العام الماضي، وتزداد القائمة قوة، بتسجيل المهرة الإنجليزية البارزة «ايملي اب جون»، وغيرها من النجوم.

«لورد نورث»

ويعد سباق «دبي تيرف» (الفئة الأولى) البالغة جائزته 5 ملايين دولار، برعاية موانئ دبي العالمية، مناسبة دولية خالصة، وتطمح للمشاركة فيه المزيد من الخيول المرموقة، ومن بينها «لورد نورث»، في محاولة من ابن دباوي لتسجيل الفوز الرابع بالسباق، على نحو غير مسبوق، وينازعه الياباني «دو ديوس» بطل «اريما كينين»، فيما يعكس تسجيل «فويج بابل» أفضل مستوى للخيول القادمة من هونغ كونغ، كما تم تسجيل بطل «بريدرز كب مايل»، «ماستر أوف ذا سيز»، الذي قد يمنح مدرب جودلفين شارلي ابلبي الفوز بالسباق.

ومن بين الخيول الساعية للدفاع عن اللقب في سباقات أمسية كأس دبي العالمي، «سيبليوس» المسجل للدفاع عن لقبه في «دبي غولدن شاهين» (الفئة الأولى)، برعاية نخيل، وربما يواجه «سويتزرلاند» وصيفه في العام الماضي، والفائز بنسخة 2022، كما تم تسجيل «دانيه» بطل «القوز سبرنت»، الفئة الأولى، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وربما يواجه «ذا استرولوجيست»، وصيف العام الماضي، علاوة على رفيقه الأسترالي «ستار باترول».

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