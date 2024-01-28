«قريب» يخطف «كأس يوم جبل علي الرياضي» بالمضمار الأصفر

المصدر: دبي – خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج «قريب» لناصر عسكر بلقب «كأس يوم جبل علي الرياضي»، في ثامن سباقات مضمار جبل علي، الذي حمل اسم «يوم نادي الوصل الرياضي»، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها المستمر، محققة ثنائية مثيرة.

الشوط الأول

خطف «رشاد الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» لقب الشوط الأول «كأس بورشه» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «النابودة للسيارات»، البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.19 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «إتش كيه جومار» لحمد عبدالرحمن القائد بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب خالد ذبيان.

الشوط الثاني

اقتنص «بإسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثاني «سي بي دي ستيكس لعمر 3 سنوات» لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:25.13 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ذيبان» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

حقق «إليسيف تيري» لديارمويد كلوهيسي لقب الشوط الثالث «مجموعة بن دسمال ستيكس» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:11.12 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «حب الوطن» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الرابع

اقتنص «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «نادي الوصل ستيكس» لمسافة 1000 متر، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58.63 ثانية وبفارق رأس عن «العربد» لناصر عسكر كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

توج «قريب» لناصر عسكر بلقب الشوط الخامس الرئيس «كأس يوم جبل علي الرياضي» لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:59.02 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

حقق «مشكور» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي لقب الشوط السادس «كأس مضمار نيوبري» لمسافة 1800 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مروان البيضائي، مسجلاً زمناً قدره 1:51.47 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع طول «إروبتيف» لناصر عسكر بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

ظفر «كاتب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السابع «كأس الذكرى 21 » لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:38.49 دقيقة وبفارق طول و ثلاثة أرباع الطول عن «على مهلك» لـ« نقابة بورسلي للسباقات».

منظومة واحدة

ورحب المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بتواجد نادي الوصل في السباق، مؤكداً بأن الأندية وسباقات الخيل تندرج ضمن المنظومة الرياضية التي تخدم الأهداف التي وضعتها الدولة في هذا المجال.

وأضاف بأن الموسم القادم سيشهد تواجد «الإمبراطور» مجدداً مع نجوم النادي، كاشفاً في الوقت ذاته بأن هذه الفكرة ستكون اللبنة الأولى لدعوة الأندية في سباقات الخيل في المستقبل.

وبدوره، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بأن «الإمبراطور» والمضمار الأصفر هما وجهان لعملة واحدة، ومشاركتنا في السباق هي جزء من الصورة الكبرى لنادي الوصل، إذ تعلمنا من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي والأب الروحي للمضمار الأصفر حب الرياضة والتميز فيها.

وأضاف أن الوصل يتواجد في منزله الثاني ، وفرحتنا تضاعفت بفوز «لا بأس» بلقب «نادي الوصل ستيكس».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز