«كبير خان» بطل بلا منازع في «بطولة آل مكتوم للتحدي» بـ«فاشن فرايداي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أثبت «كبير خان» لتليك موكانبيتكالييف نجوميته خلال أمسية «فاشن فرايداي» ثاني الأمسيات الثلاث الكبرى لـ«كرنفال سباقات دبي»، الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي برعاية «لونجين».

، إذ توج بلقب «بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» ليحجز بذلك مقعده في شوط «كأس دبي العالمي» الذي سيقام في الـ 30 من شهر مارس القادم، فيما ظفر «بركة» لسلطان علي بلقب «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى».

كما ضرب فريق جودلفين بقوة خلال الأمسية، محققين رباعية «سوبر هاتريك»، كان أبرزها اقتناص «ميشرد تايم» لقب «جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، ليتأهل مباشرة إلى شوط «دبي تيرف»، فيما خطف «مندلسون باي» لـ«نقابة سوتد وبوتد للسباقات» بطاقة التأهل إلى شوط «ديربي الإمارات» بتحقيقه لقب الـ«2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة».

الشوط الأول

اقتنص «بركة» لسلطان علي الشوط الأول «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2:07.89 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «الأرقم» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثاني

ظفر «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثاني «فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1:37.89 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ساوذرن ارتيست» لفترياني هاي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وقال المدرب سالم بن غدير إن الوجهة القادمة هي المشاركة في أمسية «سوبر ساترداي» شهر مارس المقبل، أو الاتجاه مباشرة لأحد أشواط أمسية «كأس دبي العالمي».

الشوط الثالث

خطف «مستريوس نايت» لجودلفين لقب الشوط الثالث «قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:21.73 دقيقة وبفارق طول عن «فافورتينو» لـ«شركة فينيسيا للإستشارات إس – إيه وجيلبرتو جامبيني» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب كيفين فيليبارت دي فوي.

الشوط الرابع

ظفر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع «الشندغة سبرينت» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:11.31 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «فريدم فايتر» لـ«نيغار بيرك – نقابة ايري ريسينج – سوريمار» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنصت «ستار أوف ميستري» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بلو بوينت سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 56.14 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانيك.

الشوط السادس

توج «كبير خان» لتليك موكانبيتكالييف بلقب الشوط السادس «بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 3 ملايين و 680 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:57.72 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «فرانز شتراوس» لجريج برايس بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

اقتنص «ميشرد تايم» لجودلفين لقب الشوط السابع «جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه مليوناً و 850 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:47.89 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن«اوتومان فليت» لجودلفين أيضا بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

خطف «مندلسون باي» لـ«نقابة سوتد وبوتد للسباقات» لقب الشوط الثامن الـ «2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:38.13 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كيلر كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار. وكشف المدرب بوبات سيمار بأن البطل لن يتجه مباشرة إلى شوط «ديربي الإمارات »بل سيشارك قبلها في سباق «البستكية» الشهر القادم.

الشوط التاسع

حقق «سيسكاني» لجودلفين لقب الشوط التاسع «الخيل تروفي» لمسافة 2810 أمتار «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً 2:56.74 دقيقة وبفارق رأس عن «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب جورج دولوز.

شارلي آبلبي: سعداء بالرباعية

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالرباعية التي حققتها خيول جودلفين ، كاشفاً أن «ميشرد تايم» الذي توج بلقب «جبل حتا» سيتجه مباشرة إلى «دبي تيرف» برفقة «ماستر اوف ذا سيز» .

وعن «مستريوس نايت» بطل «قلعة الفهيدي» قال إن الخيارات مفتوحة وهي المشاركة في سباق «1351 سبرينت» في أمسية «كأس السعودية» أو سباق «رأس الخور» في أمسية «سوبر ساترداي»، فيما ستشارك «ستار أوف ميستري» نجمة «بلو بوينت سبرنت» في شوط «ند الشبا تيرف سبرنت» في أمسية «سوبر ساترداي».

وأضاف: (بالنسبة لـ«سسكاني» نجم «الخيل تروفي» سنبحث إمكانية مشاركته في سباق «كأس دبي الذهبي» خلال أمسية «كأس دبي العالمي»).

محمد الشحي: سعيد بالعودة القوية لـ «مهيب»

عبّر المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بعودة «مهيب» إلى منصات التتويج.

وأضاف، إن جميع الإنجازات التي حققها الإسطبل الأصفر هذا الموسم يعود الفضل لها إلى توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والعمل المتميز الذي قام به طاقم الفريق بقيادة المدرب مايكل كوستا.

بدوره قال المدرب مايكل كوستا، إن الأداء الذي قدمه «مهيب» سيدفعه إلى وضع عدداً من الخطط الجديدة التي تناسب إمكانيات البطل.

أحمد بن حرمش: هدفنا «دبي كحيلة كلاسيك»

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء القوي الذي قدمه «بركة» في «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي».

مؤكداً أن الفوز غير مستغرب، والفضل يعود إلى سجله المميز، إذ حل ثانياً الموسم الماضي في شوط «دبي كحيلة كلاسيك»، لذا تمت إراحته عقب آخر مشاركة له، التي كانت الشهر الماضي في «كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، بمضمار العاصمة أبوظبي، كاشفا بأن الهدف القادم هو لقب «دبي كحيلة كلاسيك»، خلال أمسية «كأس دبي العالمي»، شهر مارس المقبل.

دووج واتسون: لن أقوم بالكشف عن خطتي مع «كبير خان»

عبّر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق «كبير خان» لقب «بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، مؤكداً أن قرار المشاركة في شوط «كأس دبي العالمي» يعود إلى مالك البطل الذي تلقى دعوة مباشرة عقب الفوز

. وأضاف أنه من الصعب الحديث حالياً عن حظوظ «كبير خان» في حال مشاركته في «كأس دبي العالمي» ولكنه على استعداد تام لخوض هذا التحدي، مؤكداً في ختام حديثه أنه لن يقوم بالكشف عن خططه المستقبلية مع البطل.

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