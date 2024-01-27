فارس لاتفيا «كريستابس» يتصدر بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تواصلت في يومها الثاني على الميادين الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، أول من أمس، منافسات بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم 2024، في الوقت ذاته الذي تواصلت فيه منافسات بطولة دولية القفز من فئة النجمة الواحدة، وخيول القفز الصغيرة، وتأهيلية المراحل السنية لدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وأحرز فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس بصحبة الجواد «بلاديوم كيه جيه في» الفوز بجائزة المركز الأول في منافسة بطولة لونجين من العيار الثقيل، فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، وجرى تصميم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم على أرضية الميدان الخارجي. وجاء الفوز من نصيب الفارس كريستابس نيرتنكس، مع جواده «بلاديوم»، وتمكن من إكمال الجولة في الزمن الأفضل وبلغ 56.01 ثانية، قام بتتويج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وبرعاية مصرف الشارقة الإسلامي، أقيمت منافسة من جولة واحدة من فئة النجمة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم على أرضية ميدان الصالة المغطاة، وتنافس فيها 112 فارساً، ونجح منهم 32 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، والقفزة الأقوى عند خط النهاية نفذها الفارس السوري الناشئ ليث غريب مع الفرس «غوود لاك»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.71 ثانية، قام بتتويج الفائزين جميل علي بشر، الأمين العام لاتحاد الفروسية والهجن اليمني.

فازت الفرس «إيمدج دو كوكيري» (6 سنوات)، بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، في ثاني المنافسات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة، منافسة الشراع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، و130 سم لعمر 7 سنوات، وتنافس فيها 48 خيلاً، و20 منها صعدت إلى التمايز،

ونجحت 8 خيول في إكمال التمايز دون خطأ، وتوّجت بالصدارة الفرس «إيمدج» بعد أن أكملت جولة التمايز في زمن بلغ 36.56 ثانية، توّج الفائزين عن إسطبلات الشراع الطبيب فرانشيسكو بوقليزي.

كما كسب فارسنا علي حسين النويس مع الفرس «سيلين» صدارة منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر» من فئة النجمة الواحدة، برعاية سنشرو، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وارتفاع الحاجز «الجوكر» 130 سم، وتنافس فيها 80 فارساً وفارسة، نجح منهم 37 فارساً في تجميع كامل النقاط مع «الجوكر» «65 نقطة»، والفارس النويس جمعها في زمن بلغ 45.35 ثانية، توّج الفائزين محمد رشمي عن سنشرو راعي منافسة «الجوكر».

وفي فئة الأربع نجوم، برعاية كفالور، تنافس 64 فارساً وفارسة على ميدان الصالة المغطاة، وعبر الجولة 18 فارساً دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس الأوزبكستاني بيكزود كوربانوف، المشارك رقم (47) بصحبة الجواد «سانتوس هيبيكا» وأكمل الجولة في زمن بلغ 55.49 ثانية، قام بتتويج الفائزين عبد الله حميد المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، مالك شركة الكحيل.

وحافظ الفارس العراقي حمزة الدليمي على مركز الصدارة في المنافسة التأهيلية لفئة الفرسان الأشبال بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي منافسة نهائي الأشبال برعاية سنشرو، بمواصفات الجولة مع تمايز، تنافس 14 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ 5 فرسان، تجدد بينهم التنافس في جولة التمايز وأكملها دون خطأ فارسان، أولهما الفارس الشبل العراقي حمزة الدليمي مع الفرس «لافلي فاين» وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 35.97 ثانية، توّج الفرسان الفائزين محمد رشمي عن سنشرو راعي منافسة نهائي فئة الفرسان الأشبال.

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