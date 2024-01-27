جودلفين.. 5 نجوم في جوائز «إكليبس» لسباق الخيل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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اكتسح فريق جودلفين جوائز «إكليبس» الأمريكية في نسختها الـ 53، التي تعدّ المحفل الرسمي والختامي للإعلان عن أبطال السباقات في أمريكا الشمالية للعام 2023، إذ توج الإسطبل الأزرق الملكي بخمس جوائز أبرزها الفوز ببطولة الملاك للعام الرابع على التوالي.

وللمرة السابعة في تاريخ الجوائز التي انطلقت العام 1971، نظراً للإنجازات التي حققها الفريق العام الماضي الذي ظفر من خلاله بمكاسب أكثر من 17 مليون دولار من جوائز المالك و12 فوزاً في الفئة الأولى، وكلها بخيول محلية الإنتاج. كما نال الإسطبل الأزرق الملكي جائزة المربين للعام الثالث على التوالي.

وأهدى مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة الأمريكية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقال:

«إنه فوز خاص جداً لجودلفين ، يتطلب الأمر فريقاً هائلاً للمنافسة والفوز على أعلى مستوى، شكراً جزيلاً لموظفينا الرائعين في كنتاكي ومدربينا مايك ستيدهام، وإوين هارتي، وبيل موت، وبراد كوكس، وبريندان والش، والمساعدة التي نتلقاها من شركائنا الأوروبيين المدربين شارلي ابلبي وسعيد بن سرور».

وتوج نجم جودلفين المعتزل «كوديز ويش» بثلاث جوائز أبرزها «حصان العام في أمريكا» ليصبح بذلك أول جواد لجودلفين يحقق هذا اللقب، بالإضافة إلى جائزة «أفضل الأمهار الأكبر سناً»، وجائزة «أفضل لحظة في العام 2023» المقدمة من قبل الاتحاد الوطني لسباقات الخيول المهجنة.

ويأتي هذا التقدير للنجم المعتزل، عقب إنجازاته القوية التي حققها الموسم الماضي، التي كان أبرزها على الإطلاق الاحتفاظ بلقب «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي خلال مهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «سانتا أنيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية.

نجمة المهرات

ونالت «بريتي مسشيفاس» لجودلفين لقب «بطلة المهرات في عمر ثلاث سنوات» نظراً للانتصارات المثيرة التي حققتها، أبرزها لقب سباق «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات على مضمار «شيرشل دوانز»، لتهدي الإسطبل الأزرق الملكي لقبهم الأول في هذا السباق.

بالإضافة إلى لقب «أكورن ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، الذي أقيم على مضمار «بيلمونت بارك» في أمريكا، التي أضافت من خلاله الانتصار الـ400 لفريق جودلفين في سباقات الفئة الأولى.

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