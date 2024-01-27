«جاب حداد» بطل سباق «دلما» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حققت خيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ثنائية في الحفل السابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس وتألف من 6 أشواط، بمشاركة 91 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بقيمة 510 آلاف درهم.

وشهد الحفل علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية الذي توج الفائزين وعدد كبير من الملاك والمدربين، بجانب حضور جماهيري كبير تفاعل مع المنافسات القوية خلال الحفل.

ثنائية

وافتتح الثنائية «جاب حداد» في الشوط الأول بنيل لقب سباق «دلما» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف عرفان إلهي قاطعاً المسافة في 1:17:46 دقيقة.

وأكملت الثنائية المهرة «جاب إشراق» بفوز كاسح عندما أحرزت لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات لمسافة 1400 متر في الشوط الثالث عن طريق الفارس اوسكار شافيز بإشراف عرفان إلهي بزمن قدره 1:34:28 دقيقة وبفارق بلغ 7 أطوال عن وصيفتها «بدر السماء» العائدة إلى اسطبلات الريف.

كأس الوثبة ستاليونز

وذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر في الشوط الثاني إلى «ويندس أوف فورشن» العائد إلى كريشنر وديبورا بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون قاطعاً المسافة في 1:32:58 دقيقة.

وانتزع «أل زد بيبي» لمالكه مطر علي المنصوري لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار لمسافة 1400 متر في الشوط الرابع من الحفل بقيادة سيف البلوشي وإشراف سعيد الشامسي مسجلاً زمناً قدره 1:33:50 دقيقة، وفاز «آر بي ياس صير» بشعار الأصايل بلقب سباق «الجاليريا» لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس بقيادة سام هيتشكوت وإشراف دينس اوبراين بزمن قدره 2:30:16 دقيقة.

المهجنة الأصيلة

واختتم الحفل في الشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق «دير فيلدز» لمسافة 2400 متر والذي فاز به «على كيفي» العائد إلى سلطان علي بقيادة جابريل مالون وإشراف إسماعيل محمد مسجلاً زمناً قدره 2:31:37 دقيقة.

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