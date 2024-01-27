إثارة مرتقبة في «يوم نادي الوصل الرياضي» بـ«جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق الثامن لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «يوم نادي الوصل الرياضي»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس بورش» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «النابودة للسيارات» البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة «ايه إف لا عتاب» لخالد خليفة النابودة الطامح لتحقيق الانتصار الأول، بالإضافة إلى «راغب الوثبة» و«رشاد الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات».

الشوط الثاني

يسعى «فيلفت كاكتوس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق الفوز الأول خلال مشاركته في الشوط الثاني «بنك دبي التجاري ستيكس لخيول الثلاث سنوات» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، فيما ينافسه على اللقب كل من «أكليم تو رويالتي» لسيد حشيش وهناء رفاعي، «شوف دبي» لأحمد بن غليطة المهيري.

الشوط الثالث

يشارك «مهند» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للمرة الأولى في السباقات عبر بوابة الشوط الثالث «مجموعة بن دسمال ستيكس» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بالإضافة إلى «حب الوطن» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، و «إلوسيف تيري» لديارمويد كلوهيسي.

الشوط الرابع

سيكون الصراع مفتوحاً على مصراعيه في الشوط الرابع «نادي الوصل الرياضي ستيكس» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مع تواجد «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي حل مرتين في المركز الثاني على المضمار الأصفر هذا الموسم، «العربد» لناصر عسكر الذي حقق الفوز في آخر مشاركة له في مضمار «ميدان» على المسار العشبي، و «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» المتوج بالمركز الأول الأسبوع الماضي في مضمار جبل علي.

الشوط الخامس

تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس الرئيس «كأس اليوم الرياضي لمضمار جبل علي» لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، إذ سيواجه صاحب الخبرة «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم التحدي مع مشاركة أقوى الخيول يتقدمها «جو سولجر جو» لـ «فكتورياس» الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات المضمار الأصفر، «زمان»لعبد الله مناحي الذي تألق بشكل لافت في سباقات المضمار الأصفر، كما يبرز في هذا الشوط «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

يسعى «ذا ماجيكال ماكول» لإيه ال بتلر إلى تحقيق الفوز خلال مشاركته في الشوط السادس «كأس مضمار نيوبري» لمسافة 1800 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، و يشاركه في ذات الطموح «ماونت مارسي» لخليفة مطر محمد مطر النيادي.

الشوط السابع

يختتم السباق مع الشوط السابع «كأس شراكة الـ 21 عاماً» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة «كاتب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «فاسيلاكوس» لمحمد أحمد علي السبوسي، «جوست أوف ذا مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.

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