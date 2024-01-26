«فاشن فرايداي».. 9 أشواط نارية بجوائز مليونية

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل ثاني الأمسيات الثلاث الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي»، التي ستحمل اسم «فاشن فرايداي» وتقام اليوم برعاية «لونجين» على مضمار «ميدان» العالمي فيما تفوق الجوائز المالية المرصودة 10 ملايين درهم بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية تتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، بالإضافة إلى فعاليات الموضة المصاحبة للحدث الكبير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم أمس في فندق «ميدان»، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وإروين شاربي مستشار نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المدربين والفرسان العالميين.

كما تم الإعلان عن جوائز مرصودة للإعلاميين لكل الفئات تشمل الصحافة المكتوبة والمحتوى الاعلامي الرقمي، تقديراً لجهود وسائل الإعلام في نشر فعاليات سباقات الخيل وربط المجتمع بها.

نظام جديد

وكشف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب في تصريحات لـ «البيان» بأنه سيتم تطبيق الباقة الأولى من نظام الحوافز التشجيعية خلال أمسية اليوم التي تشهد انطلاقة 3 سباقات تمثل الدفعة الأولى من 9 سباقات تضمن للفائز في كل منها ليس فقط المشاركة في السباقات المناظرة في أمسية كأس دبي العالمي، بل أيضاً مكافأة تشجيعية قدرها 10 % من قيمة جائزة السباق المستهدف في أمسية كأس دبي العالمي في حال إكمال الفوز في كلا السباقين.

وأضاف إن السباقات الـ 3 المشمولة في الأمسية هي «بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» التي تؤهل الفائز بها إلى شوط «كأس دبي العالمي»، و«جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي يتأهل بطلها إلى شوط «دبي تيرف»، و الـ «2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، الذي يتأهل بطلها إلى شوط «ديربي الإمارات».

إعطاء الفرصة

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن الهدف الأساسي من النظام هو دعم سباقاتنا وصولاً إلى أمسية «كأس دبي العالمي» وإعطاء الفرصة للملاك بأن يجلبوا أفضل خيولهم للمشاركة في «كرنفال سباقات دبي» عوضاً عن التركيز فقط على الأمسية الرئيسية فقط، لذلك ارتأت اللجنة المنظمة تطبيق هذا النظام الذي سيمنح المجال للمشاركين للتأهل مباشرة إلى هذه الأشواط، بالإضافة إلى الحصول على المكافأة المالية الإضافية في حال الفوز في كلا السباقين. وأضاف إنهم قاموا بمراعاة كافة التفاصيل الدقيقة منذ الإعلان عن الهيكلة الجديدة لسباقات النادي، حتى اختيار التواريخ المناسبة، بهدف إفساح المجال للجميع حول العالم للحضور والمشاركة في المنطقة، والعودة بعد ذلك إلى أوروبا وأمريكا أو الدول الأخرى عقب الانتهاء من أمسية «كأس دبي العالمي»، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية إذ كان تركيز الملاك فقط على أمسية كأس دبي العالمي، مشيراً في الوقت ذاته بأن توجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أن يكون الهدف الرئيسي هو حضور الملاك إلى دبي والاستفادة من الإمكانيات العالمية الموجودة لدينا، كما نحن نستفيد في النادي من مشاركتهم في سباقاتنا، والدليل على ذلك الإشادات التي تلقيناها من أبرز المدربين العالميين، وهذا يعطينا مؤشراً إيجابياً بنجاح تجربتنا هذا الموسم.

تجربة ناجحة

كما تحدث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب لـ«البيان» عن تقييمه لتجربة «كرنفال سباقات دبي» الذي بات منجماً للنجوم ترفد به سباقات الخيل العالمية، قائلاً بأن هذا التحول هو نتاج العمل الدؤوب لفريق العمل خلال فترة الصيف، معتبراً بأن إعادة الهيكلة كانت خطوة تستحق التجربة على الرغم من بعض المخاطر، ولكن نجحنا فيها ووصلنا إلى مرحلة الاطمئنان، ويكفي القول بأن هناك أكثر من 55 خيلاً دولياً بالتحديد من قطر، وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وإيرلندا، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، متواجدة حالياً في دبي ونحن فقط في منتصف الموسم، على عكس المواسم الماضية، وهذا دليل آخر على نجاحنا.

سباقات الأمسية

وتتضمن أمسية اليوم 9 أشواط، إذ ستكون البداية مع الشوط الأول «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، يليها الشوط الثاني «فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، يليها الشوط الثالث «قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، يليها الشوط الرابع «الشندغة سبرينت » لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم.

قمة المنافسة

وستكون الإثارة حاضرة في الشوط الخامس «بلو بوينت سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، فيما تصل الأمسية إلى ذروتها مع الشوط السادس «بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 3 ملايين و 680 ألف درهم، يليها الشوط السابع «جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه مليوناً و 850 ألف درهم، يليها الشوط الثامن الـ «2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، والختام مع الشوط التاسع «الخيل تروفي» لمسافة 2810 أمتار «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز