أكثر من 10 ملايين درهم جوائز أمسية "فاشن فرايداي"

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل ثاني أمسياته الكبرى بكرنفال سباقات دبي، أمسية "فاشن فرايداي" غداً الجمعة على مضمار ميدان، التي تعد واحدة من أكبر أمسيات سباقات الخيل في دبي والإمارات والمنطقة، برعاية "لونجين".

وتكتسب هذه الأمسية أهمية خاصة نظرا لما تتميز به من سباقات رفيعة المستوى جميعها من السباقات الفئوية، علاوة على تضمنها فعاليات ومسابقات مصاحبة، في توقيت مثالي للخيول والسباقات في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وعلي عبد الرحمن آل علي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، ومجموعة من المدربين المشاركين بالأمسية.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن إعادة هيكل كرنفال سباقات دبي بدأت تؤتي ثمارها، كاشفاً عن جوائز مالية ضخمة مرصودة لسباقات الأمسية تتجاوز 10 ملايين درهم بالإضافة للحوافز الإضافية للخيول الفائزة بالسباقات المؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي، والجوائز المرصودة لبقية الفعاليات ومسابقات الأزياء والترشيحات.

وقال: "وصلنا ذروة موسم السباقات بنادي دبي لسباق الخيل وكل المؤشرات تبشر بنجاح كبير وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وفعاليات أمسية "فاشن فرايدي" من أهم الفعاليات التي ينظمها النادي بالموسم، فبالإضافة لسباقاتها الفئوية، هناك الفعاليات المصاحبة التي تثري الحدث".

وأضاف: " لونجين داعم قوي للسباقات وألعاب الفروسية في دبي لسنوات عدة، ويسرنا أن يكونوا الضابط الرسمي للتوقيت في مضمار ميدان".

وقال إن الجوائز الضخمة المرصودة للسباقات تقدم رسالة أن نادي دبي لسباق الخيل يقدر كل الجهود من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في سباقات النادي، أما الفعاليات المصاحبة فقد وضعنا هذا الموسم جوائز تزيد على مليون درهم، من ضمنها جوائز الترشيحات لجمهور السباقات بمضمار ميدان، وهدفنا أن نشكر دعم الجمهور وحضوره اللافت لكل سباقات نادي دبي لسباق الخيل".

وأعلن ارون شاربي مستشار السباقات بنادي دبي لسباق الخيل أن الهدف من إعادة برمجة موسم السباقات، هو جعل دبي مركزاً للسباقات الإقليمية وجذب الخيول الدولية في وقت مبكر بالموسم، موضحاً أن هناك أكثر من 20 من الخيول الدولية من 6 دول مختلفة تشارك بالأمسية.

وتشهد أمسية فاشن فرايدي 9 سباقات رفيعة من بينها 3 من الفئة الأولى، بالإضافة لحافز مرصود في 3 سباقات مؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي.

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