91 خيلاً في سابع سباقات نادي أبوظبي للفروسية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، حفل سباقاته السابع والذي يتألف من 6 أشواط ، منها 5 للخيول العربية الأصيلة وشوط للمهجنة الأصيلة بمشاركة 91 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 510 آلاف درهم. ويفتتح الحفل عند الخامسة بسباق تكافؤ في الشوط الأول لمسافة 1200 متر ، فيما يشهد الشوط الثاني سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر. ويبرز في ثالث أشواط الأمسية تحدي سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات، إنتاج الإمارات، لمسافة 1400 متر ، وفي الشوط الرابع سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهور، إنتاج الإمارات، لمسافة 1400 متر.

ويشهد الشوط الخامس سباق تكافؤ لمسافة 2200 متر ، فيما يختتم الحفل بسباق الخيول المهجنة الأصيلة.

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